30 personas reservan un hotel en la Toscana: asusta ver lo que se han gastado en una sola noche

Es probable que muchas personas (por soñar que no quede) han imaginado cómo sería su vida siendo millonarios. Los más conservadores invertirían el dinero en cosas como el ladrillo y otros, más derrochones, quizá dedicasen el dinero a vivir la vida.

Algo parecido a esto último han debido de pensar las 30 personas que alquilaron un castillo en Verona, Italia, concretamente en la Toscana, por un millón de euros, cuyos gastos se han hecho ahora virales en X gracias a la cuenta Soy Camarero.

"Unas 30 personas reservaron el hotel completo Castelló di Velona en Italia, Toscana (ya les costó cerca de 1M de euros) y este ticket es de solo una noche", ha publicado la cuenta dedicada a la hostelería en la red social de Elon Musk.

Como se puede ver en la foto del ticket, los gastos de una noche han llegado a ser de casi 21.000 euros, es decir, a unos 700 euros por cabeza si se divide entre los 30 comensales que participaron en la comilona.

Además del monto en cuestión, si hay algo que ha llamado la atención son los precios en general de productos que en otro ámbito lejos de la Toscana probablemente no tendrían ese precio.

"50€ una tónica y 200€ un Jagermaister, si eso es verdad que tengo mis dudas, por qué uno puede ser rico pero no gilipollas. O te sobra tantísimo la pasta para pagar esa burrada por esos dos productos tan básicos. Los milagros del capitalismo", dice un usuario.

Otro usuario va por el mismo lugar: "A 8 € el agua y 15€ el Red Bull... Esa cuenta en un sitio normal no llega a los 5000 €. ¿Les han timado? Sí. ¿Se lo merecen? Por supuesto. ¿Son ricos? Sí. ¿Son malas personas? Deben serlo, para gastarse eso sin remordimiento ninguno es imprescindible no tener ninguna empatía".