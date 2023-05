El hotel español que se sitúa en el top 10 de los mejores del mundo en 2023

Un hotel español ha logrado hacerse un hueco entre los 10 distinguidos como Best of the Best del mundo por TripAdvisor. Estos galardones se los otorgan a los "hoteles que tienen una gran cantidad de opiniones y comentarios excelentes de nuestra comunidad en un periodo de 12 meses".

"Menos del 1% de los 8 millones de perfiles de Tripadvisor reciben el premio Best of the Best, que significa el más alto nivel de excelencia en hospitalidad", destaca la plataforma.

El número 1 de la lista lo ha logrado el espectacular Rambagh Palace de Jaipur, en India. "Es un palacio y en todo momento te hacen sentir el rey y la reina. Desde que llegas hasta que te vas te harán sentir un mundo de percepciones desde olor a rosas, flores, música", se puede leer en la reseña de una usuaria española. Otro viajero, que se ha hospedado dos veces en él, escribió: "Como elementos a destacar: los pavos reales circulando libremente por jardines y tejados, que le dan un aire de cuento, y una zona de piscinas brutal, una exterior y otra interior que es una maravilla".

En la segunda posición de la lista se encuentra Ozen Reserve Bolifushi (en Bolifushi Island, Maldivas), del que destacan sus cabañas sobre el agua cristalina, mientras que en el tercer puesto se sitúa el Hotel Colline de France (Gramado, Brasil) que, como su nombre dice, sigue el estilo francés.

El establecimiento español premiado figura en la novena posición. Se trata de Ikos Andalusia, en Estepona (Málaga).

Una usuaria de TripAdvisor describió así el hotel: "Es espectacular, el recinto tiene una distribución perfecta, y el diseño y las instalaciones son espectaculares, ha sido como estar en el paraíso. Las habitaciones, impecables, limpieza, comodidad absoluta, no se escapa el más mínimo detalle".

"Las habitaciones son espaciosas, la nuestra con piscina privada. Y los diferentes restaurantes, insuperables. Muchas actividades para hacer en familia si se quiere" fue la valoración de otro viajero.

Puedes encontrar más información sobre el establecimiento aquí y consultar el ranking completo de hoteles premiados aquí.