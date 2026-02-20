En Reino Unido elaboran el ranking de los "lugares menos visitados de España donde los turistas siempre son bienvenidos"

En España, la masificación del turismo ha llevado a que visitar muchos puntos sea toda una odisea e incluso resulte estresante. Las largas colas para entrar a algunos sitios, el exceso de gente o la subida de precios son solo algunas de las consecuencias, motivo por el cual algunos turistas extranjeros están comenzando a optar por otros destinos menos conocidos, pero con el mismo encanto.

En este sentido, The Telegraph ha elaborado un artículo donde recomienda "los lugares menos visitados de España, donde los turistas siempre son bienvenidos". Algunos de los ejemplos que cita este diario son La Rioja, Cantabria, Mariña Lucense, la isla de El Hierro, Murcia o la Sierra de las Nieves, entre otros lugares.

"Hay numerosos pueblos, ciudades y regiones que siguen siendo prácticamente desconocidos para el turista promedio, pero que siguen siendo tan atractivos como una escapada a Barcelona, Mallorca o la Costa del Sol . No solo encontrarás colas más cortas, más espacio para toallas y precios más bajos para comer mejor, sino que también tendrás un feed de Instagram mucho más interesante", señalan en el artículo.

El primer lugar que destaca el medio británico es la pequeña región de La Rioja. "Vienen por el vino, claro, pero también por sus tranquilos pueblos soleados y monasterios medievales, la gloriosa ciudad amurallada de Laguardia y su audaz arquitectura contemporánea", subrayan. Algunos de los puntos de interés son El Hotel Marqués de Riscal o la bodega Ysios.

También recomienda visitar Cantabria, la cual "rara vez encabeza la lista de destinos para unas vacaciones inolvidables, gracias a un clima lluvioso y temperaturas que apenas superan los 20°, pero si lo suyo son los pueblos portuarios medievales, las pinturas rupestres prehistóricas o las pintorescas caminatas por la montaña, la región lo tiene cubierto". Una de sus ciudades favoritas es Santander, debido a su marisco, sus playas y su cultura.

"¿Te fascina Gaudí, pero no soportas las colas en Barcelona? Dirígete al bonito pueblo de Comillas, donde encontrarás 11 edificios modernistas, uno de ellos obra del propio maestro: la típica y elaborada casa de verano El Capricho", señalan.

Además de estas zonas, el medio también aconseja visitar otros puntos españoles menos conocidos por los turistas, pero igual de impresionantes. En concreto, pone de ejemplo la Mariña Lucense, la isla de El Hierro (la cual destaca por sus piscinas naturales), la Sierra de las Nieves (que subraya por ser la zona de senderismo menos visitada), Murcia, Cáceres, Mérida y Guadalupe o el Palacio Real de Riofrío.