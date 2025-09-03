La prestigiosa 'Lonely Planet' elige los siete mejores 'road trips' por España

Un viaje por carretera, asegura la prestigiosa guía Lonely Planet, "es una de las mejores maneras de explorar los paisajes naturales y el patrimonio cultural de España". Desde castillos a kilómetros de costa; de pequeños pueblitos a capitales con historia. Y todo eso, con el aliciente de ir probando la gastronomía de cada lugar en cada parada.

Para ello, recomiendan siete road trips por distintas zonas de España con las que dan ganas de cargar el maletero y lanzarse a la aventura.

"Viaja en el tiempo y explora ciudades medievales amuralladas, castillos fortificados, catedrales góticas y lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO", animan en la primera de ellas, que recorre varias ciudades de Castilla y León, empezando en Segovia, pasando por Ávila y terminando en Salamanca.

La Costa Brava es el siguiente escenario que proponen, con parada en Girona y en "el famoso 'Triángulo Daliniano' (formado por los municipios de Figueres, Portlligat y Púbol)". Y qué mejor remate que acabar en Cadaqués.

En Castilla-La Mancha aconsejan empezar disfrutando de Toledo, para luego encarreterarse hacia Consuegra y ver los molinos y terminar en Cuenca, donde como bonus recomiendan desviarse a la Ciudad Encantada.

La cuarta opción se centra en Andalucía, "para explorar el pasado morisco de España". Málaga, Granada y Córdoba son sus imprescindibles, al igual que Sevilla, y no se olvidan de destacar los tablaos flamencos.

Si se dispone de una semana, dan la opción de recorrer la costa norte, con inicio en San Sebastián y fin en Santiago de Compostela, con puntos destacados como San Juan de Gaztelugatxe, el Palacio de la Magdalena de Santander o las vistas de los Picos de Europa.

No se olvidan de los vinos y, para ello, hay que ir a La Rioja. "Logroño es especialmente emocionante durante la Fiesta de San Mateo, a mediados de septiembre. El Festival del Vino de Haro se celebra cada 29 de junio, el día de San Pedro, y destaca por la Batalla del Vino, donde los asistentes inundan las calles y se empapan de vino hasta quedar bañados en púrpura", resaltan.

Por último, recomiendan visitar Ibiza de cala en cala e, incluso, poniendo en práctica un turismo más sostenible: "Consulta Illes Sostenibles e Ibiza Sostenible para obtener información sobre cómo puedes participar, desde el plogging [recoger basura mientras se está al aire libre] hasta la restauración de corales".