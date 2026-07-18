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Las 10 ciudades con mejor calidad de vida del mundo
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Las 10 ciudades con mejor calidad de vida del mundo

La Economist Intelligence Unit (EIU) ha publicado su Índice Global de Habitabilidad 2026, que evalúa 173 ciudades en función de estabilidad, sanidad, cultura y medioambiente, educación e infraestructuras. Estas son las 10 mejores.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Foto de archivo de la torre de Tokio, en Japón.""
10. Tokio, JapónPuntuación general: 96
Estabilidad: 100
Atención sanitaria: 100
Cultura y medio ambiente: 89
Educación: 100
Infraestructura: 93
MARCO BOTTIGELLI vía getty images
alt="alt="Yates y veleros en el puerto deportivo de Vancouver, Canadá.""
  9. Vancouver, CanadáPuntuación general: 96
Estabilidad: 95
Atención sanitaria: 96
Cultura y medio ambiente: 97
Educación: 100
Infraestructura: 93
Getty Images
alt="alt="Ciudad de Adelaida a orillas del río Torrens, Australia.""
  8. Adelaida, AustraliaPuntuación general: 96
Estabilidad: 95
Atención sanitaria: 100
Cultura y medio ambiente: 91
Educación: 100
Infraestructura: 96
Getty Images
alt="alt="Distrito de Dotonbori de noche, Osaka, Japón""
  7. Osaka, JapónPuntuación general: 96
Estabilidad: 100
Atención sanitaria: 100
Cultura y medio ambiente: 87
Educación: 100
Infraestructura: 96
Getty Images
alt="alt="Una vistas panorámicas de la ciudad Ginebra, en Suiza""
  6. Ginebra, SuizaPuntuación general: 96
Estabilidad: 95
Atención sanitaria: 100
Cultura y medio ambiente: 92
Educación: 100
Infraestructura: 96
Getty Images
alt="alt="Un tranvía en la ciudad Suiza de Zúrich.""
  5. Zúrich, SuizaPuntuación general: 96
Estabilidad: 95
Atención sanitaria: 100
Cultura y medio ambiente: 94
Educación: 100
Infraestructura: 96
Getty Images
  4. Sídney, AustraliaPuntuación general: 97
Estabilidad: 95
Atención sanitaria: 100
Cultura y medio ambiente: 94
Educación: 100
Infraestructura: 96
Getty Images
alt="alt="Vista aérea de la ciudad de Melbourne, Australia, al amanecer.""
  3. Melbourne, AustraliaPuntuación general: 97
Estabilidad: 95
Atención sanitaria: 100
Cultura y medio ambiente: 96
Educación: 100
Infraestructura: 96
Getty Images
  2. Viena, AustriaPuntuación general: 97
Estabilidad: 95
Atención sanitaria: 100
Cultura y medio ambiente: 94
Educación: 100
Infraestructura: 100
Getty Images
  1. Copenhague, DinamarcaPuntuación general: 98
Estabilidad: 100
Atención sanitaria: 96
Cultura y medio ambiente: 95
Educación: 100
Infraestructura: 100
Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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