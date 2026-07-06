Ocho prendas y accesorios que puedes comprar en SHEIN para triunfar con tu 'look' de festival 

El verano es sinónimo de planes divertidos y vida social, y entre ellos no pueden faltar los festivales de música. Estos eventos se han convertido no solo en una manera de descubrir nuevos artistas o grupos, sino también una manera diferente de socializar alrededor de la gastronomía o la moda.

De hecho, no son pocas las personas que se toman muy en serio sus estilismos para los festivales, adaptándose al evento concreto o apostando por la moda de la temporada. Las marcas lo saben y algunas como SHEIN se han adaptado al momento, lanzando colecciones temáticas para que nadie se quede sin su prenda o accesorio soñado.

La firma de venta online también se ha asociado con varios festivales por toda Europa para formar parte de la experiencia. En España, SHEIN está presente en el FIB y el ARENAL SOUND, donde cualquier visitante podrá acercarse al stand de la marca y disfrutar de las sorpresas que el equipo está preparando.

Si alguno de ellos no es el festival que has elegido este verano para divertirte, la web tiene decenas de opciones para que tu look no pase desapercibido independientemente de tu estilo. Basta con incluir en el buscador las palabras 'Festival Fits' para explorar todas las las prendas, calzado y accesorios de las cuatro colecciones de este verano: Boho, Cowgirl, Desertrave y Punk.

La falda asimétrica que se adapta a todos los festivales

Una modelo con la falda asimétrica SHEIN

Esta prenda de estética western es perfecta por su silueta y su color para combinar durante todo el verano con distinas partes de arriba y lograr looks diferentes para los festivales. Puedes comprarla por 23,49 euros.

Un buen sombrero contra el calor

Una modelo luciendo un sombrero estilo western SHEIN

Divertirse es lo más importante al ir a un festival o concierto, pero con las temperaturas cada vez más altas, protegerse también es fundamental. Este sombrero demuestra que eso no está reñido con llevar un buen look, y es un accesorio versátil y estiloso. Puedes comprarlo por 3,28 euros.

Unas gafas de sol futuristas

Gafas de sol plateadas SHEIN

Desde hace unos años las lentejuelas y el plateado se han convertido en una de las tendencias más vistas en los festivales, convirtiendo estos eventos musicales en algo así como una rave espacial. Con estas gafas plateadas podrás transformar cualquier look y seguir usándolas todo el verano. Puedes comprarlas por 4,08 euros.

El bolso plateado para elevar cualquier conjunto

Una modelo luciendo el bolso plateado futurista SHEIN

A un festival hay que llevar lo imprescindible como móvil, cartera, llaves, gloss y una buena protección solar. En este bolso plateado caben todos esos básicos y tiene la capacidad de levantar cualquier look. Puedes comprarlo por 20,18 euros.

Una falda asimétrica de cuadros

Falda de cuadros asimétrica SHEIN

De estilo punk, este modelo asimétrico en cuadros de colores es perfecto para aquellas que quieren dar un punto más roquero a sus estilismos, combinando esta prenda con alguna camiseta de algodón de su grupo favorito. Puedes comprarla por 15,34 euros.

Las botas para las más atrevidas

Las botas de estilo grunge SHEIN

Unas botas de caña alta y tacón pueden no ser lo primero que se viene a la cabeza al pensar en un calzado para un festival, pero para las que aguantan hasta el tacón más alto estas en cuero negro y un toque grunge son la opción más estilosa. Además, otras están dispuestas a sacrificarse por el bien del look. Puedes comprarlas por 38,55 euros.

Un vestido estilo boho

Una modelo luciendo el vestido boho SHEIN

El festival de Coachella cimentó a mediados de los 2010 el estilo boho como pieza clave de los looks de festival. Este vestido de volantes es perfecto para estas ocasiones, además de fresquito. Puedes comprarlo por 38,11 euros.

Un gorro de crochet con lentejuelas

Una modelo con un gorro crochet SHEIN

¿Cómo aportar un toque diferente a un conjunto sencillo? Con un gorro como este de crochet y lentejuelas. Se han visto modelos similares durante los conciertos de Bad Bunny en España y se seguirán viendo durante toda la temporada de festivales. Puedes comprarlo por 6,58 euros.