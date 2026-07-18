Un restaurante descuenta de la propina de sus empleados todos los vasos rotos y se llena de comentarios: "Os están haciendo un lío"

El hostelero y activista Jesús Soriano, conocido en redes sociales como SoyCamarero por sus vídeos sobre lo que ocurre en el día a día delante y detrás de la barra —sobre todo para denunciar injusticias dentro del sector—, ha publicado una conversación de un grupo de WhatsApp que ha generado cierta indignación.

El encargado del local trasladó un mensaje a sus empleados de parte de los dueños tras varios casos en los que se han roto vasos de cristal, como copas de vino. El conflicto comienza cuando advierte que se va a retirar dinero del bote acumulado de los trabajadores.

Cinco euros menos de la propina por vaso roto

"Chicos y chicas, se van a quitar 50 euros del bote porque faltan un montón de cosas de vino y me ha dicho que cinco euros por cada copa rota a partir de ahora. De verdad que entiendo que las cosas se rompan y es normal, pero tenemos que llevar más cuidado y cuando rompemos algo, decirlo", ha expresado el encargado en cuestión.

"Luego me caen a mí todos los marrones", añade en su mensaje. La primera respuesta que recibió fue la de uno de los empleados que, irónicamente y junto a un emoticono de una cara riéndose, escribe: "Muy legal todo".

Soriano ya ha advertido al respecto: "No te pueden sancionar económicamente por estas cosas, ni de la nómina ni de la propina. Os hacen el lío. Además, que las cosas se rompen por utilizarlas".

¿Se puede quitar el dinero del bote para estos casos?

No. El despacho de abogados laboralistas Ortiz Palma señala una sentencia del Tribunal Supremo que indica que un restaurante no puede eliminar "unilateralmente" los botes de las propinas que estaban repartidas por el establecimiento: "Su percepción habitual forma parte de las condiciones laborales de la plantilla".

La sentencia advierte que "la propina no puede ser considerada una condición de trabajo más beneficiosa, pues no depende del empresario, sino de la libre voluntad del cliente, al no ser una condición de trabajo, la empresa no está obligada a poner en marcha ningún procedimiento legal específico para suprimir los botes de las propinas del establecimiento".