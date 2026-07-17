Óscar Puente desvela qué haría él esta misma mañana si fuese Puigdemont: "Lo tiene a huevo"

El día después del aval de la justicia europea a la Ley de Amnistía continúa marcado por el debate sobre decisiones y movimientos en el ámbito judicial. Aunque no tiene por qué significar que solo sobre el propio visto bueno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a dicha norma. Este viernes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha arrancado una entrevista comparando esta sentencia con las "casualidades" de que trascendiese que la primera dama, Begoña Gómez, será juzgada por jurado popular momentos después del histórico fallo en Luxemburgo.

En las ondas de RNE, el titular de Transportes ha asegurado que él cree en la justicia, pero que "en la dinámica judicial española hay una inmensa mayoría de magistrados y de resoluciones que son ajustadas a derecho y que responden a una dinámica puramente legal y jurídica. Y hay otras, afortunadamente una minoría pero con una relevancia y una trascendencia pública y política enorme por a quienes afectan, con las que yo creo que es obligatorio ser crítico".

"Ayer hemos visto dos sentencias del TJUE, por cierto suman 66 folios entre las dos y no han hecho falta 377 [referencia al caso de David Sánchez], y son muy graves", ha expuesto Puente, apuntando a que "no solo por lo que tienen que poner de manifiesto el error jurídico en el que incurre el Tribunal Supremo español o la Audiencia Nacional a la hora de plantear que la ley de amnistía incumple el derecho comunitario". A juicio de Puente, "lo que estas sentencias están acreditando es que hay una parte del poder judicial en España que no respeta la legitimidad del poder legislativo y que cuestiona su capacidad de decidir cómo regula la vida en este país".

¿Qué haría Puente si fuese Puigdemont?: "Lo tiene a huevo"

En esa línea, Puente ha continuado valorando que "el pacto de la Transición lo rompió la derecha que considera que el poder le pertenece por naturaleza" y que "solo tiene una solución que es con un resultado electoral contundente", aludiendo a las generales del próximo año 2027. "A partir de ahí se explican muchas cosas que están pasando en nuestro país", ha continuado el titular de Transportes.

Y se ha pronunciado también sobre la situación de líderes políticos como el expresident Carles Puigdemont, que cumple su noveno año huido de la justicia española. "Si yo fuera el señor Puigdemont yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda", ha propuesto Puente, pero con un desenlace muy diferente al día de la investidura de Salvador Illa como president, en el que protagonizó una nueva fuga: "Y que me detengan y que me lleven a prisión".

"Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo" Óscar Puente, ministro de Transportes

Lo ha justificado en el fallo del TJUE, recordando que, al final, "yo lo que haría es tomar una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional". El ministro subraya que "hay cosas que son insostenibles" a las que "hay que plantarles cara de una vez" y que "si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido que yo sea libre pues vamos a ponernos todos colorados de una vez". Y deja un último consejo al líder de los postconvergentes catalanes: "Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo".