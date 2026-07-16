El catedrático Pérez-Royo valora la sentencia del hermano de Sánchez: "No acabo de entender cómo se ha llegado siquiera a un juicio por este asunto"

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha estado en Al Rojo Vivo para analizar la sentencia al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado por unanimidad al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por ser autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Lo que ha sorprendido de la sentencia a Pérez-Royo es que "no se toma en consideración lo que tendría que ser el punto de partida". Ha explicado que lo que ha habido es un concurso para la provisión de una plaza, publicado en el Boletín Oficial de la Diputación de Badajoz, a la que se presentaron 11 personas: "Este es el punto de partida".

En este sentido, el catedrático ha añadido que una vez hecha la fase de concurso y entrevistados y examinados los aspirantes al puesto por sus méritos "se toma una decisión y se nombra a David Sánchez".

David Sánchez "no movió un dedo"

Para el experto, "en la sentencia se dice que David Sánchez no movió un dedo en ningún momento. Que está ajeno por completo". Es decir, "ha accedido a una plaza en un procedimiento administrativo que está protegido por el artículo 23. 2 de la Constitución y, en consecuencia, si se considera que ha habido algún error o alguna irregularidad, tendría que impugnar el acto administrativo, que para eso está la jurisdicción contencioso administrativa".

Del mismo modo, siempre en palabras del experto Pérez-Royo, "se ha pasado de ejercer un derecho a un delito de prevaricación administrativa, cuando esa persona es un ciudadano normal y corriente, que no es funcionario público y que no ha podido cometer ese delito".

"Me parece una una cosa tan sorprendente, que realmente no acabo de entender cómo se ha llegado siquiera a un juicio por este asunto", ha sentenciado.

Para finalizar ha dejado una importante reflexión: "Creo que los ciudadanos españoles son lo suficientemente inteligentes como para entender. Y si se hiciera ahora mismo una encuesta y se le preguntara a la gente si realmente ellos consideran que, si no hubiera sido David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no se habría producido, evidentemente llegarían a esa conclusión".