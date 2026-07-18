El incendio de Orés (Zaragoza) avanza por el flanco izquierdo y afecta ya a más de 15.400 hectáreas

Las llamas se expanden a causa del incendio forestal en Orés (Zaragoza).

El gran incendio forestal de Orés que azota la comarca zaragozana de las Cinco Villas sigue avanzando este sábado por el flanco izquierdo y ya afecta ya a 15.400 hectáreas.

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar) ha ofrecido estos datos sobre un fuego que se ha desarrollado por sus sectores 5 y 1, propiciado por el viento y la topografía.

Previsiblemente, durante la jornada de este sábado se va a desplegar un operativo similar al que ha trabajado en la zona los días anteriores, que el viernes sumó unos 450 efectivos y 22 medios aéreos.

El incendio de Orés, declarado el miércoles, muestra un perímetro de unos 60 kilómetros y ha obligado a evacuar seis localidades zaragozanas (Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Peraltilla y Uncastillo) y una navarra, Petilla de Aragón.

Posibilidad de evacuación en Longás, Isuerre y Lobera de Onsella

Como consecuencia de esta situación, los municipios de Longás, Isuerre y Lobera de Onsella han sido puestos en preaviso ante una posible evacuación preventiva.

De producirse, estas localidades se sumarían a las ya desalojadas de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, en la provincia de Zaragoza, y a la navarra de Petilla de Aragón.

El consejero se ha detenido en la situación de Luesia, núcleo que los medios de extinción han defendido durante la jornada y cuyo casco urbano han logrado salvar, salvo alguna paridera afectada en el entorno del municipio.

Dada la situación que atraviesan las Cinco Villas, el responsable autonómico de Interior ha pedido "encarecidamente" a la ciudadanía que no viaje a esta comarca zaragozana durante el fin de semana "si no es por una necesidad imperiosa", ya que resulta peligroso circular por unas carreteras que transitan los medios desplegados.

El incendio continúa en Situación Operativa 2, Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo), y mantiene varios frentes abiertos.

La situación sigue siendo complicada, con diferentes reproducciones en el perímetro y especial intensidad en los sectores 3, 5 y 6, y durante la jornada han trabajado en el incendio alrededor de 450 efectivos y 22 medios aéreos.

Más allá del incendio de Orés, el de Fiscal (Huesca) se encuentra estabilizado, mientras que continúan activos los de Peña Montañesa y Plan, también en territorio altoaragonés.

En este último incendio, la cuadrilla ha tenido que retirarse por su virulencia y se ha solicitado apoyo a Cataluña, que ha enviado un helicóptero hacia la zona.