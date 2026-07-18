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Tony, pizzero mallorquín que vende 2.500 pizzas a la semana: "No hay personal que quiera trabajar en hostelería. Si no mejorábamos las condiciones, la gente se nos iba"
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Tony, pizzero mallorquín que vende 2.500 pizzas a la semana: "No hay personal que quiera trabajar en hostelería. Si no mejorábamos las condiciones, la gente se nos iba"

El gran reto del sector hostelero sigue siendo atraer y fidelizar profesionales.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una pizzería en una imagen de archivo.Getty Images

La hostelería lleva años enfrentándose a un problema que va mucho más allá de llenar una vacante. Cada vez son más los bares y restaurantes que reconocen las dificultades para encontrar trabajadores dispuestos a permanecer en el sector, especialmente en destinos turísticos como Baleares. En este contexto, algunos empresarios han decidido darle la vuelta a la situación apostando por mejores condiciones laborales.

Tony, fundador de la cadena mallorquina Il Postino, conoce bien esa realidad. Tras años de dificultades para encontrar y retener empleados, el empresario asegura que la solución no pasaba únicamente por contratar más personal, sino por ofrecer mejores condiciones laborales. Esa apuesta por mejorar los horarios, ofrecer mayor estabilidad y cuidar al equipo ha permitido reducir la rotación de la plantilla.

Su empresa, nacida como un negocio familiar y convertida hoy en una cadena con varios establecimientos repartidos por Mallorca, ha logrado consolidar un modelo basado en la profesionalización de la gestión y el cuidado del equipo humano. "No hay personal que quiera trabajar en hostelería. Si no mejorábamos las condiciones, la gente se nos iba", afirma Tony en un vídeo publicado en YouTube por el canal ‘Talent | Hostelería’.

Más allá de la comida

Según explica, después de la pandemia decidieron reorganizar los horarios, crear puestos de responsabilidad y mejorar las condiciones de trabajo para reducir una rotación que se era considerada como uno de los principales obstáculos para crecer. Todo ello ha permitido que ahora desde su obrador central salgan alrededor de 2.500 pizzas cada semana, elaboradas con fermentaciones de entre 48 y 72 horas para conseguir una masa de mayor calidad.

Aunque parte del proceso está mecanizado para responder al volumen de pedidos, muchas tareas continúan realizándose de forma artesanal, manteniendo un equilibrio entre tradición y eficiencia. Para Tony, el éxito de un restaurante no depende únicamente de la calidad de la comida. “Al final el cliente lo que ve primero es el repartidor, luego ve nuestra pizza”, señala, defendiendo la importancia de cuidar toda la experiencia del consumidor.

Esa filosofía también se refleja en la implicación de la plantilla, a la que incentivan para mantener un buen servicio y fomentar las valoraciones positivas de los clientes. Con un equipo más estable y nuevos planes de expansión en Mallorca, el empresario considera que el gran reto del sector hostelero sigue siendo atraer y fidelizar profesionales. En su opinión, solo apostando por mejores condiciones de trabajo será posible garantizar el relevo que necesita un sector clave para la economía de las islas.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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