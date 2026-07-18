Lady Madrid: Reyes Maroto y Enma López compiten en unas primarias decisivas para el PSOE madrileño

Batalla total en el PSOE madrileño. Este domingo, casi 5.500 militantes socialistas con derecho a voto eligen a la que será su candidata a la alcaldía de Madrid en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Un enfrentamiento en la capital española que hace sólo un mes habría sido impensable, puesto que se daba por descontado que la exministra Reyes Maroto repetiría como cabeza de lista para intentar arrebatarle la alcaldía a José Luis Martínez-Almeida. En los comicios de 2023, obtuvo 11 escaños y el 22,5% de los votos. Sin embargo, el pasado 25 de junio, la concejala Enma López anunció en El País su intención de disputarle el puesto a su compañera.

“Llevo cuatro años escuchando a muchísima gente dentro y fuera del partido pidiéndome que dé el paso. En 2023 sentí que no era mi momento, mi papel era aportar al grupo y ahora es liderar un proyecto ganador. Pues claro que es posible gobernar Madrid, y vamos a hacerlo con un proyecto atractivo. Tenemos que rebelarnos contra la resignación porque hay muchísima gente que está deseando que les ilusionemos para ir a votarnos”, explicaba entonces la edil socialista.

El anuncio fue todo un terremoto tanto dentro del PSOE madrileño como en Ferraz. Un artículo de Europa Press señalaba que el paso dado por López no había sentado bien en la dirección federal del partido, al considerar que no se había ceñido "a los procesos abiertos por la organización" y que no habían sido "las formas adecuadas". Horas después, la propia Enma abandonaba su cargo en la Ejecutiva como portavoz adjunta de la dirección del PSOE y responsable de Estudios y Programas.

A partir de ahí, la división total. La candidata "alternativa" abrió una página web con el lema "Ya toca Madrid" y comenzó a subir vídeos a redes sociales claramente inspirados en la política de comunicación que lleva a cabo el popular alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. La propuesta de Reyes Maroto, de primeras, optó más por el segundo plano, confiando en que López no sería capaz de reunir los avales necesarios para llegar a la fase final de las primarias.

Pero lo hizo. El pasado fin de semana, López presentó 1.028 (la mayoría, vía online) y Maroto, 1.376. Un resultado mucho más ajustado de lo que en principio cabía esperarse. Sobre todo, teniendo en cuenta que Maroto ha contado tanto con el apoyo del aparato del partido como con el respaldo público de las figuras socialistas madrileñas más importantes, como la del propio secretario del PSOE madrileño, Óscar López, el de la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, el del el diputado nacional Rafael Simancas y el de la mayoría del Grupo Municipal Socialista.

Algo que ha convertido a Enma López en la "outsider" de esta carrera pese a llevar ocho años como concejala. Fuentes de su equipo señalan a El HuffPost que, pese a todo, estaban confiados en que llegarían a los avales mínimos y que este domingo pueden ganar las primarias en esa votación en urna y secreta.

"Me da mucha rabia cuando dicen que me presento 'contra'. Yo no me presento contra nadie, yo me presento a favor de un proyecto que me ilusiona, a favor de los madrileños, a favor de un partido al que quiero con todo mi corazón. Ojalá otros partidos tuvieran la suerte de poder elegir entre candidatos tan buenos", señalaba hace unos días en una entrevista en El HuffPost.

En aquella conversación, Enma evitaba atacar frontalmente a Reyes Maroto, una persona a la que quiere "mucho". Aunque sí pedía a la militancia preguntarse quién puede liderar mejor esa candidatura a la alcaldía. "Madrid necesita un gobierno de izquierdas y todos los que podemos aportar algo a ese objetivo tenemos la obligación de hacerlo. No podemos esperar ni un minuto más", decía.

Mientras, Reyes Maroto ha entrado al barro esta semana acusando a Enma López en diferentes entrevistas de haberle sido "desleal" y de haber abandonado el proyecto.

En Ferraz, ahora mismo, hay muchas dudas sobre quién puede ganar la votación de este domingo. Maroto lidera tras la carrera de los avales, pero son conscientes de que algunos de esos respaldos pueden caerse y que unas primarias "las carga el diablo". En todo caso, en la candidatura de Enma López reniegan de que un hipotético triunfo suyo pueda entenderse como una victoria contra Pedro Sánchez. "Sin primarias nunca habría habido Pedro Sánchez. Y sin Pedro Sánchez nunca habría existido este gobierno progresista que ha mejorado la vida de tanta gente", decía la propia protagonista para El HuffPost.

En todo caso, Madrid no será la única batalla de primarias para el PSOE. En Oviedo, Ferrol y Torrelavega también está el liderazgo de las próximas elecciones municipales en juego. En el caso de la ciudad asturiana son hasta tres los candidatos que han pasado el primer corte, por lo que si ninguno de ellos obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el domingo 26 de julio.