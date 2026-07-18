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Sybilla, la diseñadora española retirada en un monasterio de Mallorca: "Tenemos que aceptar los límites aunque duela. Empezando por el agua"
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Sybilla, la diseñadora española retirada en un monasterio de Mallorca: "Tenemos que aceptar los límites aunque duela. Empezando por el agua"

La creadora, que logró su máximo reconocimiento en los años noventa, dice que hay que buscar alternativas para los territorios pequeños sometidos a grandes presiones.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Sybilla en la entrega de la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en 2015.
Sybilla en la entrega de la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en 2015.Europa Press

La diseñadora española Sybilla, retirada en Son Rullán, su refugio mallorquín en Deià, en Mallorca, se dedica, en la actualidad a su particular laboratorio de ideas desde este peculiar refugio balear donde combina su dedicación entre la rehabilitación arquitectónica, el interiorismo, la tierra y la creación de nuevos proyectos, según ha publicado EL PAÍS.

La famosa diseñadora, Sybilla Sorondo, de 62 años, inició su carrera en Madrid en 1983 con una propuesta que de moda que unía vanguardia, sensualidad y elegancia. Creó un estilo muy personal, con patrones muy elaborados, vestidos con movimiento, colores sofisticados y diseños y telas artesanales. Se consolidó internacionalmente en los años noventa, especialmente en Japón, y lanzó colecciones de ropa, accesorios y la línea joven Jocomomola.

Según Sybilla, el trabajo enorme realizado en esta propiedad mallorquina, que posee desde 1993, ha sido todo un reto, "para el que no tenía medios ni conocimientos, igual que con mi profesión”. “Pero en el camino han ido apareciendo milagros: amigos, voluntarios, socios y equipos que, como me ocurrió en la moda, han ayudado a dar sentido al proyecto”, añade. "Han sido 30 años creando una visión que parecía imposible. En todo este tiempo, he aprendido mucho, y he tenido que controlar la frustración. La casa tiene una personalidad propia y mucha historia. Me produce demasiado respeto”, confiesa.

Y es que el edificio principal de la propiedad a la  que se refiere esta diseñadora es original de siglo XIV y fue ocupado por los templarios, a los que se lo otorgó Jaime I de Aragón tras la conquista de Mallorca, en 1229. Eran monjes guerreros que se dedicaron allí a las tierras y olivares. Mucho tiempo después, en los años sesenta del siglo XX, fue un lugar en que se reunían artistas y músicos.

Frente a este proyecto de Sybilla está  el colapso ecológico y la turistificación que sufre Mallorca, esta artista ha creado su propia isla de paz y trabajo personal, que nada tiene que ver con el resto de la isla. “Tenemos que aceptar los límites aunque duela, sino es una locura que lleva a la destrucción. Empezando por el agua. La isla es un territorio pequeño sometido a grandes presiones, hay que buscar alternativas”, opina esta diseñadora. 

Y compara el cuidado de la tierra con su experiencia como diseñadora: “Podar bien un olivo es un arte difícil y delicado, hay que aprender de los maestros. Resulta tan difícil y valioso como la costura o el patronaje, con la diferencia de que estás actuando sobre un ser vivo. Trabajando en la moda tenía que hacer piruetas para conseguir los medios para poder crear lo que imaginaba. Aquí las hago para tener presupuesto para poder cuidar los árboles como se merecen”, añade.

Sybilla prepara desde este refugio un nuevo proyecto: “A veces es un centro de diseño y lo que era la sala de yoga se convierte en cuarto de pruebas, lleno de ropa y prototipos. Y una semana después puede ser un lugar de fiesta, un retiro zen o el think tank de una empresa. Lo más divertido es cuando se juntan distintos mundos y todos se encuentran en la cocina. Esas convivencias y las noches frente al fuego son los momentos mágicos".  

El proyecto que prepara es la galería Plaza del Gato, en Madrid, un espacio en el que la diseñadora pretende reunir el activismo agrario, la salud, la artesanía y el pensamiento, con cursos y talleres como los que organiza en su isla mallorquina.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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