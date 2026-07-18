Vicente del Bosque lanza su predicción para la final de Mundial: "España deberá tener en cuenta algunas cosas de los argentinos"

Vicente Del Bosque tiene claro quién va a levantar la próxima copa del mundo. El exseleccionador español, que llevó a La Roja a su primera victoria mundial en 2010, cree que España volverá a ser campeón mundial, pero no lo tendrá fácil: "Argentina es un equipo incómodo, puñetero si se me permite la palabra, sabe lo que tiene que hacer". Este domingo todas las miradas estarán puestas en el Metlive Stadium de Nueva York, donde ambos países disputarán el último juego.

"Una de las gracias del fútbol es su incertidumbre; no sabemos que va a pasar este domingo", introduce el también exfutbolista en una conversación con el diario El País. "Argentina es un equipo incómodo, puñetero si se me permite la palabra, sabe lo que tiene que hacer. Basta con ver la remontada de la semifinal contra Inglaterra", continúa.

Del Bosque cree que España levantará la copa del Mundo pero "deberá tener en cuenta algunas cosas de los argentinos por su incomodidad y oficio". "Todos hemos tenido compañeros argentinos y sabemos cómo calan y compiten", asegura.

Para el exseleccionador, su sucesor, Luis De La Fuente, ha hecho un gran trabajo con los jugadores. "La estructura de juego ha funcionado y también se han encontrado soluciones en ataque. Por ejemplo: Oyarzabal, el delantero centro. se mueve muy bien entre líneas y tiene mucha seguridad en el gol", elogia.

Asimismo, que Europa esté representada por España; y no por Francia, Inglaterra, Alemania e Italia es motivo de orgullo. "Algo se habrá hecho bien en España cuando estamos ahí tanto en el fútbol masculino como femenino. Ha habido un trabajo muy bueno en la formación de entrenadores, en las categorías inferiores, competiciones de juveniles y cadetes, se juegan muchos partidos. Hay una estructura y funciona", insiste Del Bosque.

La polémica del medio tiempo: "Los tiempos van cambiando"

El entrenador también ha querido posicionarse sobre la decisión de la FIFA de aumentar el tiempo de descanso en la mitad del partido para dar paso a actuaciones de populares cantantes como Shakira, o Justin Bieber.

"No sé si afecta tanto a la continuidad del juego como se dice, pero sí que es verdad que me parece demasiado tiempo entre una cosa y otra. No digo que no se tenga que parar un día que haga mucho calor, pero no creo que tenga que ser de forma habitual. Algo tendrá que ver la televisión y la publicidad, digo yo, no sé. Los tiempos van cambiando", concluye el exentrenador.