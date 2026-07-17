Quequé ve en un bar que hablan de él tras su detención y lo que hace lleva más de 10.000 'me gusta': "A ver si va 'palante' de una vez"

Malos tiempos para la comedia, sobre todo si está asociada a cierta ideología. El humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, fue detenido el pasado miércoles por la noche por la Policía Nacional en Salamanca por un delito de desobediencia por el que está siendo investigado en un juzgado de Madrid, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León confirmaron a EFE que Héctor de Miguel se encontraba detenido en su ciudad natal, aunque no había trascendido por el momento el motivo de esta reclamación judicial en Madrid.

En su comparecencia ante el juez, De Miguel se ha acogido a su derecho a no declarar pero ha facilitado un domicilio donde poder ser notificado.

La reacción del cómico

La noticia saltó a los medios en la mañana del jueves y todos se hicieron eco de ello. El propio Quequé, fiel a su sentido del humor, ha subido un vídeo a X, red social siempre polarizante, mofándose de su propia situación.

En el vídeo, que dura siete segundos, se puede ver al cómico en un bar viendo Mañaneros 360, el programa de Javier Ruiz en TVE. Al verse en pantalla dice de sí mismo: "Qué hijo de puta, a ver si va 'palante' de una vez".

Una frase que va con dardo para Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que suele usar esta expresión para anunciar en redes sociales que alguien va a ser juzgado y/o condenado por la justicia.

De qué se le acusa

El pasado 16 de marzo, el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid acordó la apertura de juicio oral contra el humorista como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

Por otro lado, el 8 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivó un caso contra él al no ver un delito de odio en las declaraciones que hizo en su programa radiofónico sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.