El juez Joaquim Bosch valora la sentencia contra el hermano de Sánchez y hace un apunte: "Será muy probablemente objeto de recurso"

La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación tras considerar que se creó una plaza "a medida y vacía de contenido", en una sentencia que no recoge pena de prisión.

El magistrado Joaquim Bosch no ha tardado en pronunciarse al respecto en 'La noche en 24 horas', donde ha querido valorar la sentencia, la cual, si bien ha defendido que se encuentra dictada por un tribunal "competente", también ha querido señalar algunos puntos que, a su juicio, podrían ser "jurídicamente discutibles".

"Yo creo que es una sentencia que está dictada por el tribunal competente, según el Estado de Derecho. Es una sentencia fundamentada, muy extensa, con más de 300 páginas. Explica claramente las razones por las que considera que debe haber una resolución condenatoria por delitos de prevaricación", ha señalado el juez, quien considera que esto es "compatible con que se puedan plantear objeciones y considerar que puede tener puntos jurídicamente discutibles".

"De hecho, como sabemos, hay discrepancias entre la Fiscalía y lo que ha dicho el Tribunal, hay discrepancias entre la petición de prisión, por tráfico de influencias de las acusaciones populares y lo que ha dicho también en la sentencia y, en mi opinión, será muy probablemente objeto de recurso algunos puntos que pueden ser cuestionables", ha agregado.

Uno de los puntos que ha querido destacar el magistrado ha sido el hecho de que se le considere como un cooperador necesario a pesar de que no es funcionario. "Y también cómo encaja penalmente en la conducta propia de la prevaricación en una cuestión que suele ser controvertida en la jurisprudencia", ha sentenciado durante su intervención.