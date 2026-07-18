"El olor es insoportable": Benjamin se gasta 20.000 euros para reformar su casa ante los 400 murciélagos protegidos que viven bajo su techo, pero no consigue que se vayan

Una pesadilla en su propia casa. Benjamin vive junto a su familia en una casa en la población francesa de Meyzieu, junto a Lyon. Hace unos cinco años, aparecieron bajo el techo del inmueble unos ejemplares de murciélagos y, conforme pasa el tiempo, el problema es cada vez más grave.

Tal y como informa el medio de comunicación francés France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, Bejamin ha afirmado que el año pasado contabilizó en su vivienda "más de 400 murciélagos". La situación le está afectando psicológicamente tanto a él como a su familia.

Pese a que han gastado 20.000 euros en reformas, vivir en la casa se ha convertido en toda una odisea. Las obras, que han consistido en tapar todos los agujeros y colocar lana de vidrio, no han servido para nada.

Benjamin, que reside en el inmueble junto a su pareja y a sus dos hijos de 11 y 14 años, asegura que, debido a los murciélagos, "el olor es insoportable". El mismo llega al interior de la vivienda a través de los enchufes.

Aunque el problema surgió hace cinco años, las mayores complicaciones llegaron a partir de 2024. Los murciélagos son una especie protegida en Francia, por lo que el hombre se puso en contacto con la asociación SOS Murciélagos para tratar de solucionar la situación.

"Nos dijeron que la situación no iba a agravarse"

"Habíamos llamado a SOS Murciélagos nada más empezar el problema, ya que se trata de una especie protegida. En aquel momento, la organización nos dijo que la situación no iba a agravarse y que solo había una treintena", ha explicado Benjamin al mencionado medio.

En el verano de 2025, más allá del olor, el ruido también se convirtió en una gran molestia. "Daba la impresión de que algo rascaba, de que golpeaba como si alguien estuviera dando golpes en la puerta, y eso sin hablar del olor, que se escapaba por los enchufes", ha detallado el hombre.