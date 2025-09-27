Los expertos animan a dejar la maleta en la bañera para evitar una de las peores pesadillas de cualquier viajero

La experiencia de llegar a un hotel tras un largo viaje es, sin duda, uno de los momentos más deseados de cualquier viaje. Después de horas de espera, aviones y taxis, lo último que queremos es descansar, deshacer la maleta y relajarnos. Sin embargo, los expertos en viajes recomiendan un gesto poco habitual, pero importante antes de hacer cualquiera de estas actividades: deja tu maleta en la bañera.

No se trata de evitar bacterias o garantizar la limpieza de la habitación. La verdadera preocupación es una de las pesadillas más temidas por los viajeros: las chinches. Estos insectos, conocidos por su capacidad para esconderse en cualquier rincón oscuro, pueden viajar a través de nuestras maletas y darnos "souvenirs" poco deseados al regresar a casa. Y la bañera, según los expertos, es el lugar más seguro para evitar estos incómodos acompañantes.

Las chinches son especialmente atraídas por las superficies textiles, como colchones, alfombras o sofás, donde pueden esconderse fácilmente y pasar desapercibidas. Al dejar la maleta sobre estas superficies, le estamos abriendo la puerta a estos pequeños invasores, quienes se pueden introducir en las costuras y pliegues de nuestra ropa o pertenencias personales.

La bañera, por el contrario, es un espacio más seguro. Al estar libre de telas y por lo general más limpio, se convierte en un lugar ideal para dejar la maleta, especialmente porque es más difícil para los insectos llegar hasta allí. Además, es un lugar que se limpia con regularidad, lo que reduce aún más el riesgo de que puedan habitar en ella. De esta forma, la recomendación de los expertos es clara: coloca primero la maleta en la bañera, luego mira la cama y los muebles y, una vez hecho esto, disfruta de tu estancia con mayor tranquilidad.

Otras recomendaciones y precauciones

En caso de que tu habitación no tenga bañera, los expertos sugieren que la ducha puede cumplir la misma función, ya que también es un espacio libre de textiles y fácil de revisar. Además, algunos viajeros más cautelosos optan por dejar una nota al servicio de limpieza, pidiendo que no muevan su maleta a otras áreas, como estantes o alfombras, donde el riesgo de contacto con insectos sea mayor.

Antes de abandonar el hotel, los viajeros deben tomar unos minutos para revisar cuidadosamente su maleta. Con una pequeña dosis de precaución, es posible evitar problemas mayores y evitar llevar a casa a esos "compañeros de viaje" indeseados.