Una pareja de viajeros sorprende al revelar por qué duermen en habitaciones separadas siempre que viajan

Viajar en pareja es en muchas ocasiones una experiencia maravillosa. Sin embargo, hay veces en la que, por determinados motivos, se convierte en un auténtico suplicio para ambas personas.

Para evitar problemas, hay parejas que deciden reservar las vacaciones alquilando dos dormitorios. El objetivo no es otro que poder dormir en habitaciones separadas durante el viaje.

Una de las personas que ha adoptado esa decisión (que para algunos puede sonar extraña) es la alemana Natalie Grigson, quien ha publicado un artículo en la edición alemana del medio de comunicación Business Insider contando los motivos por los que prefiere viajar de esa forma con su pareja.

La mujer ha contado que la idea surgió cuando se fue de vacaciones con su novio (ya expareja) y discutió con él. En ese momento, sintió que necesitaba su espacio y que habría sido más fácil si hubieran alquilado dos habitaciones.

En consecuencia, le propuso a su actual pareja viajar reservando dos dormitorios, y aceptó. Natalie Grigson destaca que uno de los principales motivos es que "se duerme mejor en dos habitaciones".

En ese sentido, la mujer justifica que "dormir bien puede ser difícil cuando se viaja. Hay un nuevo lugar, un nuevo colchón, un nuevo camino al baño en mitad de la noche y un nuevo huso horario. Además, según mi experiencia, mi pareja y yo solemos tener hábitos de sueño muy diferentes. Yo soy madrugadora, lo que no es el caso de muchas otras personas".

"Dormir bien puede mejorar todas las vacaciones"

"Al tener dos dormitorios separados cuando viajamos, podemos dormirnos y despertarnos según nuestros propios horarios sin que nos interrumpan. Esto es una gran ventaja, ya que dormir bien puede mejorar todas las vacaciones. Además, una cama para uno solo es como unas vacaciones en sí misma: no hay que compartir la ropa de cama ni lidiar con los ronquidos", añade Grigson.

Por otro lado, la mujer afirma que "viajar con tu pareja puede significar que te involucras completamente en los asuntos del otro. Esto puede ser una experiencia divertida para fortalecer el vínculo... durante un tiempo. Sin embargo, soy una persona introvertida: a veces (más bien casi siempre) necesito mi espacio, y eso no cambia ni siquiera durante las vacaciones".

Por ello, Natalie Grigson subraya que "incluso si tenemos que gastar un poco más por dos dormitorios, para mí merece la pena: mejor descanso, más espacio cuando lo necesitamos y, en definitiva, unas vacaciones más completas".