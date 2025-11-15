Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan cuál es la ciudad de España más bonita de noche y Andalucía sobresale en el pódium
Estos son los destinos más cautivadores cuando cae el sol.

Sandra Hernández Jiménez
La Catedral de Granada iluminada de noche.Jesús Ruiz via Getty Images

Los paseos nocturnos tienen un tipo de magia y encanto difíciles de explicar. Cuando las farolas encienden su luz dorada y la luna se alza sobre el cielo oscuro, las ciudades se transforman: las sombras dibujan formas en el suelo, las fachadas centenarias parecen susurrar historias antiguas y el aire se llena de un murmullo tranquilizador. Es entonces cuando los lugares muestran una cara distinta a la diurna, con una belleza más íntima y envolvente.

En este sentido, España está llena de escenarios que por la noche deslumbran hasta a las personas que son más de mañanas. Sin embargo, hay una ciudad que destaca por encima de las demás con un brillo especial. Granada ha sido elegida como la ciudad de España más bonita cuando cae el sol, según una encuesta realizada por España Fascinante. La ciudad nazarí es “sinónimo de hechizo y de un exotismo que de noche adquiere una nueva dimensión”.

La Alhambra, emblema indiscutible de Granada, se alza como uno de los grandes argumentos de la elección: su iluminación nocturna convierte el conjunto monumental en un faro rojizo visible desde varios miradores de la ciudad. Además, barrios como el Albaicín y el Sacromonte ofrecen panorámicas y paseos que, al caer la noche, adquieren una dimensión distinta. Por si fuera poco, acompañando este encanto se alzan numerosas terrazas que laten hasta bien entrada la madrugada.

Otras maravillas nocturnas

Según la comunidad de viajeros y lectores de España Fascinante, la medalla de plata se la lleva Salamanca, con un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que cobra un tono dorado y solemne bajo las luces. La Plaza Mayor, las fachadas universitarias y las catedrales forman un conjunto que muchos votantes han destacado por su “belleza monumental” nocturna.

El pódium lo completa la capital andaluza, donde la Giralda y la Catedral también suman votos. La iluminación monumental de Sevilla y sus recientes iniciativas de visitas nocturnas, como programas culturales que abren espacios religiosos y miradores fuera del horario diurno, han reforzado la percepción de la ciudad como un destino cautivador al anochecer. La oferta de recorridos y miradores nocturnos es amplia y forma parte de su atractivo.

Completan el top cinco Toledo y Madrid. Toledo seduce por sus fantásticas vistas nocturnas desde el Mirador del Valle y sus callejuelas iluminadas que recuerdan siglos de historia. Madrid, por su parte, demuestra que la capital no pierde su pulso de noche: la Gran Vía, plazas y barrios céntricos se transforman en escenarios vibrantes, con un juego de luces que refuerza su carácter cosmopolita. 

