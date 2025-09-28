Dice lo que hace la mayoría de la gente por la mañana y lo que hace ella: tiene las prioridades muy claras

Cada uno se despierta a su ritmo y aprovecha las mañanas como mejor le parece. Mientras unos optan por dormir las mañanas durante los fines de semana, otros hacen ejercicio, tareas de la casa o, simplemente, descansan como mejor consideren.

La usuaria de la red social X @Mine_Jam_ ha publicado lo que ella ha decidido hacer a las 8:00 de la mañana y la publicación acumula ya 5.000 me gusta y multitud de comentarios en los que muchos han aplaudido decisión, y el resultado.

"Hay gente que hace yoga al amanecer, yo hice croquetas a las 8 de la mañana", ha contado en la red social, donde ha sentenciado: "Paz interior, sí, prioridades claras, también".

Entre las reacciones a la publicación muchos han aplaudido cómo ha decidido aprovechar su tiempo y no han dudado en dejar comentarios que demuestran que a más de uno le gustaría despertarse como un plato como ese listo para zampar.

"Necesito esta clase de paz interior, la yoga no está siendo suficiente"o "mi admiración profunda por semejante imagen. Honor y gloria a su autora" son algunos de los mensajes que le han dejado en la publicación.