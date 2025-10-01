Se da un paseo de noche por Hollywood y enseña lo que realmente se ve en la calle

Hollywood arrastra un mito tan persistente como el de aquellas estrellas de cine que en su día dejaron sus huellas en el Paseo de la Fama: el de ser el escenario de una película de lujo durante el día y un auténtico desastre de noche. Vagabundos, suciedad, inseguridad… los tópicos se repiten como si fueran parte del guion oficial de Los Ángeles.

Con esa idea en la cabeza, el tiktoker @carlosmomg se ha plantó en el Paseo de la Fama a horas intempestivas y se grabó caminando por sus calles para comprobar si todo lo que se ha dicho sobre la inseguridad en la ciudad de Los Ángeles es verdad. Lo hace con tono desafiante: "Los que dicen que Hollywood está lleno de vagabundos y no es seguro de noche, ¿alguien me puede decir dónde está la inseguridad y los vagabundos?", comenta nada más empezar un vídeo que dura algo más de un minuto.

El vídeo Carlos empieza en el corazón de la zona turística de Hollywood, con las luces de neón, las tiendas abiertas y decenas de turistas, de fondo, haciéndose selfis y selfis sobre las estrellas que se pueden ver en el suelo. “Por favor, ¿dónde veis vosotros las tiendas de campaña?”, repite, girando la cámara a un lado y otro de la calle, que luce más concurrida de lo esperado para ser de madrugada. Ni rastro de esa ciudad fantasma que muchos se esfuerzan en dibujar.

Al poco, el tiktoker apunta su objetivo en uno de los lugares más icónicos de Los Ángeles, el famoso Teatro Chino. Delante de su fachada, insiste en que no se encuentra con nada parecido a lo que le habían advertido: ni peleas, ni aceras ocupadas por drogadictos o sin techo, ni basura amontonada. “Podemos seguir caminando, caminando, que no se va a ver absolutamente nada”, asegura como quien está convencido que desmonta un bulo.

Así es el Paseo de la Fama de noche

Durante su recorrido, @carlosmomg va alternando planos de sí mismo con imágenes de los alrededores: escaparates iluminados, un Hard Rock Café todavía abierto y grupos de gente paseando sin preocupación, aparentemente. El contraste con la idea preconcebida es evidente. Él mismo lo confiesa: “Había una cosa que a mí me asustaba mucho y era llegar aquí y encontrarme que todo era un desastre, que estaba llena de vagabundos, que me iba a encontrar gente peligrosa”. Nada más lejos de lo que estaba viviendo.

“No he tenido ningún inconveniente, de verdad, favor, mirar la calle, está limpísima”, dice mientras recorre los aledaños de la calle más famosa de Los Ángeles, mil veces retratada en cientos de películas. Hollywood Boulevard, al menos en ese tramo, se parecía más un parque temático nocturno que la jungla urbana que tantos le habían descrito.

La siguiente prueba que le habían propuesta a Carlos consistía en caminar por calles de la zona mucho menos iluminadas para, supuestamente, mostrar la cara oscura de la ciudad. Después de avanzar unos metros entre farolas algo dispersas, grabando cada uno de los pasos que daba, volvía a insistir: “No hay absolutamente nada, sigue estando limpio”. El tono ya no es de asombro, más bien de hartazgo: “Por favor, dejad de decir estas cosas”.

El debate sobre la inseguridad en Los Ángeles



Lo que podría haber sido un vídeo turístico más en Los Ángeles ha acabado por funcionar como desmentido improvisado de uno de los rumores más repetidos sobre Hollywood, el de la inseguridad que campa a sus anchas por el barrio de la ciudad estadounidense. Pero, lejos de un relato de decadencia, lo que Carlos enseña en su vídeo de TikTok es un paseo rutinario por una avenida que vive del brillo de sus estrellas a cualquier hora.

Sin embargo, no todos los que han visto el vídeo están convencidos ni de que el tiktoker haya conseguido su objetivo ni, incluso, de que las imágenes que acaban de ver sean de verdad. De hecho, varios usuarios cuestionan la validez del recorrido que ha hecho Carlos: “Eso es el 20% de Los Ángeles, es como enseñar Beverly Hills, obvio no va a haber”, se ve en uno de los comentarios.

Otros insistían en que, aunque esa parte que se ve en el vídeo estuviera tranquila, bastaba caminar unas calles más allá del Paseo de la Fama para encontrarse con la otra cara de la ciudad de Los Ángeles, todo sea dicho, con mensajes que derrochaban prejuicios raciales y falsedades sobre la gente sin hogar en California. Algo que ha provocado la reacción del creador del vídeo, que ha prometido grabar diferentes zonas de la ciudad para enseñar lo que son otras realidades de la gran urbe.

En cualquier caso, la conclusión a la que se llega después de ver el paseo de Carlos por las calles de Los Ángeles y la sección de comentarios, es que por más recorridos que haga, siempre habrá quien lo acuse de ocultar la cara más dura de la ciudad de Estados Unidos.