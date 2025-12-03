Muchos decoran el portal por Navidad, pocos como Jorge, el portero de un edificio de Madrid: "Se le va de las manos"

La usuaria de la red social X—antes Twitter—, @lucalucaeluca, ha hecho testigos a miles de personas de la decoración navideña que ha llevado a cabo Jorge, el portero de su comunidad de vecinos, pues pocos portales se verán tan cuidados y decorados como el que ha enseñado.

A través de dos fotografías ha enseñado la gran dedicación y esfuerzo que le ha puesto. "Por cierto, en Madrid está Cortilandia y mi portal. A Jose, el portero, esto se le está yendo de las manos", ha escrito en un tuit que ha acumulado más de 1.000 visitas (y subiendo).

En la primera imagen ha enseñado un gran árbol de Navidad decorado con bolas de nieve, serpentinas y varias luces de color azulado. Las paredes del portal están repletas de luces navideñas, muy típicas en España, de color blanquecino.

Por otro lado, está su propia cabina, a la que ha colgado una pequeña escalera con tres figuritas de Papá Noel escalándola. No podía faltar el gran muñeco de Papa Noel mirando hacia el exterior, muy difícil no verle cuando pasas por allí. No podían faltar las luces blancas y azules decorando su cabina.

Algunos usuarios han reaccionado contando casos parecidos, como el de la usuaria Mila Karpat, en cuyo trabajo la recepcionista Paloma ha decorado la entrada así "para impresionar a la gente que entra".

El gasto de los españoles en Navidad

Según en el estudio publicado por el Observatorio Cetelem, 5 de cada 10 españoles gastaron lo mismo por Navidad en 2024 que al año anterior, mientras que un 27% declaró haber gastado más durante esa época, un punto porcentual menos que en 2023.

De hecho, señalan que los productos más comprados durante las Navidades han sido juguetes, perfumes, moda, libros y calzados y complementos. La categoría de perfumes se lleva la medalla de oro—muy posiblemente uno de ellos sea la de David Bustamante—.