Un matrimonio alquila un apartamento en San Sebastián y dura 10 días: "No investigamos suficiente"

Reservaron una estancia de 31 días en un Airbnb a sólo dos minutos a pie de la Playa de la Concha y su famoso paseo marítimo. También estaban cerca del casco antiguo, con sus encantadoras calles adoquinadas, arquitectura histórica y un sinfín de bares de pintxos. Así que, sin perder tiempo, se pusieron a explorar la ciudad, conocida como una de las más atractivas de España, que además aporta una gastronomía mundialmente famosa, una arquitectura impresionante, entre otras cosas.

Sin embargo, el matrimonio que protagoniza esta historia se fue antes de lo previsto de ella. "Una vez que llegamos, la realidad no coincidió con nuestras expectativas. San Sebastián es un destino turístico muy conocido, pero pensábamos que tendría pocos turistas, ya que no es tan grande como otras ciudades de España. Nos equivocamos". "Evitar las multitudes para entrar a las famosas iglesias no era en absoluto una experiencia espiritual, y encontrar un buen lugar en la playa en un día cálido podía parecer una misión imposible", según han contado la publicación Business Insider.

"Tampoco pudimos subir en el funicular al Monte Igualdo para ver las increíbles vistas desde la cumbre porque las colas eran demasiado largas. Para ser justos, estuvimos allí en junio, durante la temporada alta de viajes de verano. Imagino que habría menos gente en primavera u otoño", añade esta pareja en sus comentarios reflejados en la misma publicacón.

A favor de su elección señalan que "no se puede negar que Donostia-San Sebastián tiene su atractivo, y puedo entender por qué es una elección tan popular entre los viajeros". "Tiene hermosas playas que apreciarán los viajeros que prefieren la relajación total a la exploración. Además, quienes la visiten en otra temporada podrían escapar del ajetreo turístico del verano, especialmente en el casco antiguo", añaden.

Y el quid de la cuestión fue que, quizás a esta pareja se les quedó pequeña para tantos días como habían pasado allí y para el nivel de actividad que buscaban: "Sin embargo, antes incluso de llegar a la mitad de nuestra estancia, ya estábamos listos para seguir adelante. Sentíamos que solo necesitábamos tres o cinco días para disfrutar plenamente de la ciudad", relatan.

"Así que después de 10 días, hicimos las maletas y regresamos a París, agradecidos por la experiencia y preparados para lo que venía después. No nos reembolsaron los días no utilizados de nuestro Airbnb, lo que nos costó miles de euros. Sin embargo, irnos temprano valió la pena, porque el tiempo no tiene precio". "Para nuestro próximo viaje, probablemente investigaremos más antes de elegir la duración de nuestra estadía en un nuevo lugar", concluyen esos parisinos.