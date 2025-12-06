Un noruego veranea 80 veces en la misma habitación de este hotel canario: volverá mientras pueda

Un noruego de la ciudad de Nittedal ha encontrado su paraíso vacacional en una habitación de un hotel concreto de Canarias. Dice que volverá mientras tenga buena salud. Erik Stubbom viaja dos veces al año a Gran Canaria, la isla favorita de los noruegos, desde 1988; sólo interrumpió esta costumbre la pandemia del Covid-19. Ahora acaba de regresar de otro viaje a la isla y es ya su octogésima vez, según ha contado a flysmart24.

Pero la tradición de no termina ahí. La cuestión es que siempre se queda en la misma habitación, la 609, del mismo hotel, el Servatur Montebello de Gran Canaria. El hotel la pone a disposición de Stubbom siempre que anuncia su llegada. Entiende que la tradición establecida de tantos viajes al mismo hotel canario, y durante tantos años, despierta curiosidad en mucha gente.

"Es una locura", dice su esposa Eva. "En cambio mi hija siempre me anima", contesta, Stubbom. Los lectores habituales de esta publicación puede que estén ya familiarizados con las historias de los viajes Stubbom a la playa canaria de Puerto Rico. De hecho, ya apareció su caso en un artículo hace siete años y para entonces ya llevaba 30 años seguidos viajando a esta zona situada al suroeste de Gran Canaria.

"Ya he reservado el primero de dos viajes para el año que viene. Serán tres semanas a finales de febrero y principios de marzo y una en otoño de 2026. También he planeado un viaje para el invierno de 2027 que reservaré un poco antes de Navidad este año", anuncia Stubbom.

Y relata que, inicialmente, eligió la zona de la playa de Puerto Rico de Las Palmas, en la que está situado este hotel, porque es uno de los lugares más soleados de Gran Canaria. Además, resalta este hombre hay muchas oportunidades para practicar senderismo en la zona y que, ya con el tiempo, forma parte de un grupo de amigos que suelen coincidir en el mismo hotel.

Y para colmo, por ser un huésped tan leal, Stubbom recibe un servicio especial. Después de cada visita, deja una maleta en el hotel con los objetos de decoración que siempre que va le gusta exhibir en su habitación. De esta manera, no tiene que cargar con su maleta de ida y vuelta desde Noruega cada vez que sube a un avión hacia Canarias.

Los expertos en viajes resaltan que no es raro que las personas encuentren su paraíso vacacional y se vuelvan fieles a él. Para este hombre, este rincón escogido en Canarias es como si tuviera una cabaña en la montaña a la que va año tras año.

En los últimos años, Stubbom también ha realizado algunos viajes a la ciudad turística de Parga, en Grecia. Le regalaron un viaje para ir allí por su 70 cumpleaños. Y le gustó tanto el lugar que le gustaría volver. "El próximo viaje a Parga será en junio de 2026", ha planificado ya Stubbom. Estos viajes se fueron convirtiendo poco a poco en una tradición también con su mujer, Eva, que con el tiempo descubrió que, en realidad, ir a Gran Canaria le venía de maravilla.