Vota: ¿Crees que España (RTVE) participará en Eurovisión 2026?

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de Eurovisión, celebra del 4 al 5 de diciembre su asamblea general, una de las más complicadas en sus 75 años de historia, marcada por la amenaza de varios países, entre ellos España, de no participar en el certamen de 2026 si Israel lo hace.

La semana pasada, el presidente de RTVE, José Pablo López, advirtió en una comparecencia ante el Senado que la corporación mantendrá en la asamblea de la UER su decisión de no participar en Eurovisión 2026 si Israel concursa, bajo el argumento de que sigue habiendo ataques y muertes en Gaza pese al cese el fuego.

La salida de España de Eurovisión supondría un duro golpe a la UER en términos económicos, pero sobre todo en audiencia. España es - en términos estrictamente numéricos - el tercer país que más espectadores aporta al festival, con casi seis millones de audiencia cada año. Sobre el total de los datos de audiencia de la final de 2025, representa un 10% de la suma final de seguidores.

Para RTVE, renunciar a Eurovisión tampoco saldría gratis. La cadena pública perdería un contenido muy relevante para su programación durante todo el año y una audiencia millonaria el mismo día del concurso. Con Melody, la cadena fue líder indiscutible el pasado 17 de mayo con un 25,9%, su máximo diario desde la final de la Eurocopa de 2024. Lo que llevó a sus principales competidores, Antena 3 y Telecinco, a quedar por debajo del 8%. Eurovisión es, casi todos los años, el programa no deportivo más visto en nuestro país.

