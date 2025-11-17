Mara Torres presentará la Gran Gala de entrega de los Premios Ondas 2025. .

El miércoles 26 de noviembre, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona se vestirá de gala para la entrega de los Premios Ondas, un referente y punto de encuentro para el talento de la radio, televisión y publicidad nacional e internacional.

La Gran gala, que comenzará a las 20:00 horas, será conducida en su 72ª edición por Mara Torres, bajo la dirección de Jordi Rosell. El encuentro contará con las actuaciones de Pastora Soler y Viva Suecia, y momentos de humor a cargo de Juan Carlos Ortega y Carolina Iglesias, presentadora de 'Ni Tan Bien', junto a sus colaboradoras habituales Laura Márquez y Charlie Pee.

Dónde seguir la Gala de los Ondas 2025

Desde las 16:00 horas, Carles Francino estará al frente del programa 'La Ventana', que realizará una edición dedicada a los Ondas desde el Hotel Grand Marina de Barcelona en la que pasarán algunos de los grandes protagonistas del día. Este especial podrá seguirse desde el canal de YouTube del programa.

A partir de las 19:00 horas, Pepa Blanes, Rosa Badia y José Manuel Romero tomarán el relevo con una retransmisión de la alfombra roja desde el Gran Teatre del Liceu. Este programa se podrá seguir en antena por SER+ y en directo a través de: las webs de premiosondas.com, cadenaser.com y sercatalunya.cat; la app de la SER; los canales de YouTube de Premios Ondas, SER y SER Catalunya; y las cuentas de X y Facebook de la SER.

A partir de las 20:00 horas, se podrá seguir la Gala en los mismos canales y, además, en las cuentas de X de Premios Ondas y SER Catalunya, así como en las cuentas de Instagram de Premios Ondas, SER y SER Catalunya.

En esta 72ª edición se entregarán 26 premios Ondas escogidos entre las 540 candidaturas presentadas procedentes de 18 países.