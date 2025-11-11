AS lanza 'Mi Temporada', un espacio en el que los lectores pueden explorar contenidos personalizados en as.com

AS da un paso más para recompensar la fidelidad de sus lectores y lanza Mi Temporada, un espacio personalizado en el que los usuarios registrados van a encontrar noticias de última hora recomendadas en función de sus intereses y lecturas previas, además de filtrar los artículos sobre sus deportes favoritos. La plataforma permite a los lectores conocer datos curiosos a partir de sus métricas de consumo. Se puede acceder al espacio desde el perfil de cada usuario, en el menú superior de as.com.

Consciente el equipo de AS de que los lectores más fieles consultan la web y su aplicación de forma continuada a lo largo del día, el diario deportivo del Grupo PRISA, con la colaboración de Google, pone a disposición de los usuarios registrados este espacio personalizado. Mi temporada permite llegar a noticias, entrevistas y reportajes que el lector no ha consultado previamente y que se le recomiendan en función de sus lecturas previas.

Además, con este análisis, el usuario puede acceder a noticias publicadas en la última hora, así como filtrar los artículos por deporte o ver solo las columnas de Opinión. De esta forma y gracias al procesamiento de datos con inteligencia artificial, tiene acceso a una mayor fuente de información relevante según intereses y su experiencia está totalmente adaptada a sus preferencias.

Mi temporada cuenta con elementos de gamificación que categorizan a los lectores en función de sus lecturas y los clasifica como ‘Futboleros’, ‘TennisLovers’, ‘Motormaníacos’..., y los posiciona en un ranking de cuatro niveles según el número de páginas vistas: fanático, fiel, destacado o curioso.

Puedes acceder a Mi Temporada aquí.