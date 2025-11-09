Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dimite el director de la BBC por la edición de un documental sobre Trump
Dimite el director de la BBC por la edición de un documental sobre Trump

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness han dimitido tras enfrentarse a numerosas acusaciones. Todo el Consejo respeta la decisión, según ha afirmado el presidente de la cadena.

Oficinas de la BBCPA Images via Getty Images

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness han dimitido tras enfrentarse a numerosas acusaciones por la edición de un documental de BBC Panorama sobre Trump. Todo el Consejo respeta la decisión, según ha afirmado el presidente de la cadena.

La polémica surgió después de que un reportaje de The Telegraph  titulado 'La BBC manipuló el discurso de Trump, revela un informe interno' diese a entender que el programa manipuló dos partes de un discurso de Trump para que pareciese que alentaba explícitamente los disturbios del Capitolio de enero de 2021. 

