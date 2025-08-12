Los lectores de El HuffPost votan para elegir su coche preferido

De los ochos galardones de los Premios de EL MOTOR, organizados por PRISA Media, uno de ellos tiene un formato de elección diferente al resto. En su caso, la proclamación del ganador no corresponderá al jurado especializado, sino a la votación popular entre los seguidores de El HuffPost.

Los lectores de este medio digital pueden expresar sus preferencias a través de una votación para elegir, entre nueve opciones, el automóvil que más les convence. Esta selección previa ha correspondido a los especialistas de EL MOTOR, pero la proclamación de triunfador recaerá en la audiencia del El HuffPost.

Entre los candidatos figuran novedades del sector en este año, de diferentes tipologías, tamaños y tecnologías, para que los lectores tengan la oportunidad de elegir entre variadas opciones que les resulten de mayor interés o agrado.

El proceso es tan sencillo como votar entre los nueve candidatos en la encuesta que aparece bajo estas líneas.

¡Ya puedes elegir a tu favorito!

Pincha aquí si no puedes ver la encuesta.