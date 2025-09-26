El teatro que no te puedes perder en octubre

La cartelera teatral madrileña para este mes de octubre permite concluir que tanto los teatros públicos como los privados piensan que el público va al teatro si la obra tiene un cabeza de cartel, es decir un actor o una actriz famosos, o se trata de un musical. Pues bien, entre tanta cabeza de cartel y musical, aquí van cinco recomendaciones para el mes de octubre.

Shakespeare (en) español

Dentro de la programación del Canal Hispanidad que la Comunidad de Madrid organiza alrededor de la festividad del 12 de octubre, habrá conciertos, cabalgatas, desfiles y teatro. En concreto, tres obras de Shakespeare o inspiradas por él, que sobre el papel merecen mucho la pena. Dos producidas por el prestigioso Teatro San Martín - Complejo Teatral de Buenos Aires, ya que Argentina es el país invitado, y la tercera una obra chilena inspirada por el bardo:

La verdadera historia de Ricardo III , la de mi reino por un caballo, que le dará la oportunidad a de Calixto Bieito de mostrarse tan burro y bestia como le plazca, pues la obra lo permite, en los Teatros del Canal del 30 de septiembre al 9 de octubre.

, la de mi reino por un caballo, que le dará la oportunidad a de Calixto Bieito de mostrarse tan burro y bestia como le plazca, pues la obra lo permite, en los Teatros del Canal del 30 de septiembre al 9 de octubre. Medida por medida (La culpa es tuya) , traerá la doble vara de medir de la sociedad y sus políticos a escena, una tragedia que seguramente provocará risas debido al humor físico y poético que el clown Gabriel Chamé será capaz de insuflarle en los Teatros del Canal del 9 al 12 de octubre.

, traerá la doble vara de medir de la sociedad y sus políticos a escena, una tragedia que seguramente provocará risas debido al humor físico y poético que el clown Gabriel Chamé será capaz de insuflarle en los Teatros del Canal del 9 al 12 de octubre. Mr. Shakespeare permite la vuelta a Madrid del psiquiatra y excelente dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra que se presentará como Mr. Shakespeare en el Teatro de la Abadía del 10 al 12 de octubre. Un artista que jugando al billar reflexiona en voz alta sobre eternidad de la obra artística frente a la caducidad física de los artistas que la producen.

Los días perfectos, tienes un mes para ver a Sbaraglia en directo

A Leonardo Sbaraglia se le ve y se le ha visto mucho en cine (p.e.: Carmen, Relatos Salvajes o Dolor y gloria). Pero poco o nada en teatro, al menos en España. Por eso esta será una de las obras del mes de octubre, de las que más se hablará.

Añádase que se trata de un monólogo basado en la famosa novela de Jacobo Bergareche del mismo título, que tanto críticos como lectores se recomiendan y que lleva muchas ediciones, y que dirige Daniel Veronese.

Así que esta historia de un hombre de cuarenta y tantos que revisa el resultado de su vida y la distancia que lo separa de sus aspiraciones juveniles, se va a convertir, con toda seguridad en un éxito de taquilla. Y ¿en un éxito artístico? Para poder decirlo habrá que verla, pero lo tiene todo para que así sea.

Del 1 al 26 de octubre de 2025 en Teatro La Latina.

Me levanto de Cenicienta y me acuesto de Wicked o viceversa

Ya les aviso que esta temporada va a haber una fuerte competencia entre musicales. Si el mes pasado recomendaba Cabaret, este mes se lo ponen difícil a las personas aficionadas con dos estrenos: Cenicienta y Wicked.

El primero porque es un clásico musical de Rodgers y Hammerstein, compositor y letrista que son palabras mayores de los musicales, a quien le gustan lo sabe. Obra que a una productora como Stage Entertaiment, la misma que El Rey León, le permitirá desplegar todo ese mundo de color y fantasía que tiene la obra. Y, por si fuera poco, prometen hacerlo con una gran orquesta, de las mayores que se han usado en cualquier musical, para recuperar la calidad sonora de la partitura original.

El segundo porque lleva en las carteleras de Broadway y West End ni se sabe de tiempo habiendo conquistado todos los premios habidos y por haber y al público. Y haber dado una de las mejores películas musicales la temporada anterior. Detrás también hay una gran productora como es ATG Entertainment, antes Let's go, responsable de éxitos como Mamma Mía!, The book of Mormon, Matilda o Billy Elliot. Y dirige David Serrano que cuando acierta es un gustazo ver sus producciones.

Así que, este mes estarán como yo. Se levantarán queriendo ir a Cenicienta, y disfrutar de su encanto vintage, y se acostarán pensando en ir a Wicked, con un encanto mucho más contemporáneo. O al revés.

Ambas partir del 3 de octubre de 2025, La cenicienta en el Teatro Coliseum y Wicked en el Nuevo Teatro Alcalá

Leonora, un estreno absoluto de Alberto Conejero

Esta obra une a uno de los dramaturgos españoles más reconocidos, Alberto Conejero, con una de las actrices más queridas por las personas aficionadas al teatro, Natalia Huarte, y con un personaje fascinante de las vanguardias de entre guerras, la artista Leonora Carrington. Pintora, escultora y escritora surrealista que vivió en España una temporada, estancia en la que se focaliza la obra, antes de irse a vivir a México.

Obra programada en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, posiblemente porque su nuevo director es el famoso y celebrado escritor mexicano Jorge Volpi. Entre cuyos objetivos está el dar visibilidad a la cultura latinoamericana en Madrid, como la metrópoli hispana de la cultura contemporánea que es.

Del 10 al 12 de octubre de 2025 en el Contemporánea Condeduque.

Festival Surge, cinco propuestas entre emergentes, alternativas y transversas

Este festival, que empezó el mes pasado continúa hasta casi la mitad de octubre con las propuestas más rompedoras tanto en el aspecto técnico como de contenidos. Así que aquí van cinco propuestas para quien prefiera vivir una realidad teatral distinta de las propuestas anteriormente:

Casa-Miento : La Belloch con Carolina África a la cabeza, vuelve con esta obra inspirada en Bodas de Sangre de Federico García Lorca que se podrá ver en el Umbral de Primavera los días 2 y 3 de octubre.

: La Belloch con Carolina África a la cabeza, vuelve con esta obra inspirada en de Federico García Lorca que se podrá ver en el Umbral de Primavera los días 2 y 3 de octubre. Zorra Dorada : la actriz, bailarina, coreógrafa y performer Elisa Froncano plantea en Ex – límite los días 3 y 4 de octubre preguntas como "Si cada mujer abusada se inmolase, ¿quién traería a vuestros hijos al mundo?"

: la actriz, bailarina, coreógrafa y performer Elisa Froncano plantea en Ex – límite los días 3 y 4 de octubre preguntas como "Si cada mujer abusada se inmolase, ¿quién traería a vuestros hijos al mundo?" RockValdi : es un concierto en el que escuchar a Vivaldi interpretado por Stéphane Genay y tuneado con arreglos e instrumentos contemporáneos en la intimidad de la Sala Mayko los días 4 y 5 de octubre.

: es un concierto en el que escuchar a Vivaldi interpretado por Stéphane Genay y tuneado con arreglos e instrumentos contemporáneos en la intimidad de la Sala Mayko los días 4 y 5 de octubre. Lo de los besitos : llega a los días 9 y 10 de octubre en el Teatro del Barrio una de esas comedias entrañables de Teatro Al Vuelo [TAV] en el que el último hombre del planeta será feliz gracias a la administración de la enzima besitina.

: llega a los días 9 y 10 de octubre en el Teatro del Barrio una de esas comedias entrañables de Teatro Al Vuelo [TAV] en el que el último hombre del planeta será feliz gracias a la administración de la enzima besitina. Fleeting matters: es la coreografía con música en directo con la que Begoña Quiñones y Verónica Garzón mostrarán que lo efímero importa los días 10 y 11 en Ex – límite.

Poeta (perdido) en Nueva York, a Lorca no hay que entenderlo hay que amarlo

Del amor de Jesús Torres por Lorca surge esta obra de teatro. Una obra que relaciona Poeta en Nueva York, posiblemente el poemario más oscuro y, a la vez, más mesmerizante de Lorca, con la vida de este. Obra hecha a partir de las cartas que el poeta enviaba a sus padres. Donde les confesaba y les pedía que aceptasen su homosexualidad, así como les confesaba la dificultad para vivirla libre y abiertamente en España, sobre todo en Granada, debido a la homofobia.

Motivo por el que inicia una huida a Nueva York, entonces la metrópoli más moderna, buque insignia del país de la libertad, donde esperaba poder ser poeta como lo era Walt Withman y no tener que quitarse las alas. Sin embargo, allí se encuentra con leyes secas, mujeres ávidas de ser amadas y un idioma que se le resiste, aunque lo estudie en la Universidad de Columbia. Pero también con la libertad de Harlem, sus atractivos negros y el jazz que no sabe bailar.

Y entre cartas y textos, estructurados en pequeñas escenas, se va desplegando una lectura del libro Poeta en Nueva York basada en la biografía ficcionalizada de Lorca. Y los poemas empiezan a tener otra connotación, el aficionado a la poesía y al teatro lorquiano adquieren un elemento más, no para entenderlo sino para amarlo, como le recomendó Ian Gibson a Jesús Torres cuando era un niño.

En Edición de El Aedo Libros.