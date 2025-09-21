Genovisión

¡Buenas noches, eurofans del mundo entero! Estamos muy emocionados de retransmitir para todos ustedes la Gran Final de Eurovisión 2026 desde el Pabellón Donald Trump de Nueva Gaza. Va a ser sin duda una noche llena de sorpresas y emociones fuertes, que será seguida por millones de espectadores en todos los rincones del mundo. Como pueden ver, el público que abarrota el pabellón lleva mucho tiempo anhelando la gran gala que va a tener lugar sobre este escenario, en el que ondean las banderas de Israel y los Estados Unidos de América. Suponemos que tendrán los nervios a flor de piel los artistas y las delegaciones de los países que van a formar parte de esta competición, siempre en nombre de la música como la gran fuerza hermanadora de todas las personas del mundo.

Como saben, ésta es una edición del Festival de Eurovisión muy especial. A comienzos del septiembre pasado Eslovenia anunció su retirada del concurso debido a pequeñas discrepancias en política internacional. Posteriormente fueron Irlanda, Islandia y Países Bajos los que tomaron una decisión semejante. España fue el primer país de los cinco grandes patrocinadores en anunciar que no participaría en el más importante festival de la canción del mundo. Y tras él, en el plazo de pocas semanas, todos los demás países europeos cayeron en la trampa de politizar el arte y la música, dejando a Israel como único participante de esta edición. Además, Austria denegó el permiso para usar el Wiener Stadthalle de su capital como sede para la Gran Final.

Pero no hay fuerza que pueda vencer a la música cuando se hace desde el amor con el fin de la hermandad y la superación de las diferencias. Por eso, con la fuerza y la energía que sólo da el arte y la cultura, nuestro pueblo, —con la ayuda de otro gran pueblo, el norteamericano, viejo amigo—, pudo construir en pocos meses este increíble auditorio que hoy inauguramos, el Gran Pabellón Donald Trump, enclavado en el también nuevo y espectacular Paseo Marítimo Melania Trump. Por un agradecimiento elemental, hemos invitado también a participar en este gran certamen a los Estados Unidos, que será el país que se enfrentará a Israel en lo que promete ser un reñido cara a cara, un nuevo formato de Eurovisión a dos, dentro de la cordialidad que debe presidir siempre las relaciones entre los países.

El sorteo ha determinado que Israel actuará en primer lugar, con Maya Levi, ganadora del último “Israel Got Talent”, cantando su tema “Love under the sun”. Posteriormente, Ivanka Trump, que debuta en esta gala como cantante, nos ofrecerá “Borders of peace”, una composición de su padre, el presidente Trump. Como siempre, habrá dos votaciones, una especializada, realizada por críticos musicales de cada país, y otra votación popular, en donde los espectadores de cada país participante podrán votar a las canciones de los demás países participantes. Y ya, sin más dilación, va a dar comienzo la gran fiesta de la Unión Europea de Radiodifusión, la celebración del arte, la música y la cultura que todos estábamos esperando: ¡la Gran Final del Festival de Eurovisión 2026!