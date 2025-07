El nuevo ‘chromecast’ de Xiaomi está solo disponible en España a través de esta web (y tiene un 70% de descuento)

¿Tienes una tele que todavía funciona perfectamente pero no es Smart TV y no puedes ver Netflix ni videos de YouTube? La verdad es que tener una televisión en perfectas condiciones, pero no tener acceso a tus series, películas ni aplicaciones favoritas, es como tener un ordenador de alta gama que no tiene acceso a internet. En estas situaciones, un dispositivo Chromecast es la solución perfecta. Este pequeño aparato se conecta directamente al HDMI de tu televisión y abre una interfaz digna de una Smart TV, sin necesidad de comprar una.

Este TV Stick de Xiaomi es un nuevo Chromecast de segunda generación preparado para transformar cualquier televisor con salida HDMI en una Smart TV con Google TV, con acceso directo a Netflix, Prime Video o YouTube.

TV Stick 4K 2nd Gen. Aliexpress.

Ofrece gran calidad de imagen y control por voz

Este Xiaomi TV Stick se conecta a la salida HDMI en 4K, lo que significa que podrás ver tus series, películas y videos favoritos con una nitidez a la que antes no estabais acostumbrados; enseguida notaréis la diferencia. Además, este dispositivo cuenta con Google TV integrado, por lo que podrás controlarlo y cambiar de plataforma en plataforma y de canal en canal tan solo apretando un botón en el mando y dando una orden con la voz.

Tiene "Google Asistant" integrado. Aliexpress.

Procesador rápido y Wifi 6 para mejorar la velocidad y la estabilidad

Este dispositivo tiene un procesador de cuatro núcleos y 2 GB de RAM que aseguran un funcionamiento fluido, o lo que es lo mismo, que no se te va a parar la televisión a mitad de capítulo. Además, cuenta con Wifi 6, la última generación de conexión inalámbrica, que mejora la velocidad y la estabilidad incluso en redes Wifi que tienen muchos dispositivos conectados a la vez.

Es muy fácil y rápido de instalar

Lo mejor de este dispositivo es que es muy fácil y rápido de instalar. Tan solo tienes que conectar el stick a la salida HDMI de tu televisión; después, con el mando, lo conectas a la red Wifi de tu casa, y ya estaría listo para que puedas ver tus series y películas favoritas. Además, viene con Google TV y las aplicaciones más destacadas del mercado, como Netflix y Amazon Prime, ya instaladas.

Se instala en pocos minutos. Aliexpress.

