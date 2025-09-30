Almeida aprueba informar sobre el "trauma postaborto" en los espacios madrileños de salud e igualdad a petición de Vox 

El Ayuntamiento de Madrid proporcionará información de manera permanente y visible a las mujeres sobre el "trauma posaborto" en sus centros municipales de salud, espacios de igualdad, los futuros centros de atención integral a la mujer, el Samur social o los centros de servicios sociales.

El PP, encabezado por el alcalde José Luis Martínez Almeida, ha dado luz verde —con una enmienda 'in voce'— a esta proposición impulsada por Vox, que ha sido rechazada por PSOE y Más Madrid durante el pleno municipal celebrado este martes.

La iniciativa hará que el Ayuntamiento de Madrid, a través de las diferentes áreas implicadas y previamente estudiado por sus servicios jurídicos, proporcione información a las mujeres sobre el trauma posaborto en la capital.

Esta información, según el delegado de Asuntos Sociales, José Fernández, "será de manera verbal y escrita y estará de manera permanente y visible" en los centros municipales de salud, espacios de igualdad, futuros centros de atención integral a la mujer, Samur social y centros de servicios sociales.

Además, estará incluida en las páginas web oficiales, cartelería y folletos informativos de los recursos mencionados.

La concejala de Vox Carla Toscano, encargada de defender esta iniciativa, ha lamentado la "propaganda salvaje" que se hace del aborto y ha acusado a Más Madrid de no querer informar a las mujeres porque "entonces habría menos". "Y ustedes quieren más, en parte por dinero, para que se forren los 'lobbies' y las empresas abortistas".

En este sentido, Carolina Elías, de Más Madrid, ha propuesto "avances reales" como blindar constitucionalmente el derecho al aborto, garantizarlo como una prestación sanitaria en la red pública, "sin burocracias ni esperas".

Y para la socialista Meritxell Tizón, "una mujer no se levanta un día y dice alegremente, voy a ir a abortar", por eso ha culpado a Vox de olvidarse que detrás de un aborto hay muchísimas circunstancias personales que tienen que adoptarse de "forma libre", recibiendo información "precisa y sin ningún tipo de juicio de valor".

Por otro lado, en este mismo pleno se ha aprobado también una moción de urgencia del grupo popular que pide la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos de las pulseras de control telemático de agresores machistas.