Ayuso y el 'comodín ETA' para atacar al Gobierno... Catorce años después del cese definitivo de su actividad armada

Hace unas semanas, el pasado 20 de octubre, se cumplieron catorce años de aquel comunicado en el que ETA anunció el cese de toda actividad armada. Nunca más volvería a atentar contra nada ni nadie. Seis años y medio después, en mayo de 2018, los históricos dirigentes de la banda terrorista Josu Urritikoetxea (Josu Ternera) y Soledad Iparraguirre (Anboto) leyeron un último comunicado en el que anunciaron "el desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras" y "el final de su trayectoria y su actividad política". Gracias a la resistencia ciudadana y a profundas, difíciles y longevas negociaciones políticas, ETA desaparecía. Y, sin embargo, este domingo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espetó desde el Templo de Debod, en Madrid, que la inexistente banda terrorista "está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez". "Que me digan que es mentira", se envalentonó Ayuso en un extraño pulso a la objetividad de la historia.

Cinco días antes de ese reto a la verdad, uno perdido de antemano, Ayuso también habló de ETA, lo que le valió la amonestación de Consuelo Ordóñez, la hermana de Gregorio Ordóñez, el líder del PP de Gipuzkoa que fue asesinado por la banda terrorista en 1995. "ETA no puede entregar nada porque afortunadamente no existe, la diferencia de que no exista en mi caso se llama Gregorio Ordóñez. ¿Así lo entiende mejor?", preguntó la también presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) sin hallar respuesta, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid volviera a insistir en que "ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez".

Quizás ahora sea Ayuso quien más haga alusión a una desaparecida ETA para atacar al Gobierno, pero el comodín del terrorismo ha sido habitual en el Partido Popular desde que ETA es solo una conjunción de siglas del pasado. En una reciente emisión de Salvados, contó Aitor Esteban, líder del PNV, que la primera vez que supo quién era Miguel Tellado fue cuando el actual secretario general del PP le gritó en el Congreso durante el fallido intento de investidura como presidente de Alberto Núñez Feijóo. "¡Sois Bildu, sois como ETA, sois lo mismo!", escuchó Esteban al bajar de la tribuna. "Me giro, veo a un tipo que no conocía, y luego pregunté 'quién es este'... Tellado. Esa es mi primera imagen de Tellado", recordó el ahora presidente del PNV.

Poco después de las elecciones vascas de 2024, en las que más de 340.000 personas votaron a EH Bildu (casi 100.000 más que en las de 2020), la senadora del Partido Popular Ana Beltrán enfangó una sesión de control al Gobierno tras acusar al Gobierno y, en concreto, al exfiscal general del Estado de "chapotear en la sangre" de las víctimas de ETA. No era, por supuesto, la primera vez que alguien del PP atacaba de este modo al PSOE, un partido al que ETA tuvo toda su historia en la diana. Años antes, desde el Congreso, el exalcalde socialista de San Sebastián, Odón Elorza, amigo y/o cercano de políticos asesinados como Fernando Múgica, Ernest Lluch o Gregorio Ordóñez, entonó un basta. "¡Ya está bien, dejen de utilizar a las víctimas del terrorismo! ¡ETA desapareció!"

El PP, no obstante, igual que olvida que ETA no existe, descuida los tiempos en los que ellos mismos apostaron por un diálogo y una negociación con la banda terrorista para lograr "un final dialogado". Hubo un tiempo, de hecho, en el que hasta el expresidente socialista Felipe González "transmitió al Ejecutivo de José María Aznar cierta inquietud por el exceso de énfasis en la oferta de diálogo a ETA". Entonces, el PNV apoyó la investidura de Aznar, aunque sus votos no fueran imprescindibles. Qué diría Tellado.

Las alusiones de Ayuso a una supuesta ETA que todavía vive aquí entre nosotros, aunque nadie pueda verla, son proporcionales al aumento de apoyo en votos a EH Bildu, tanto en Euskadi como en Navarra. Este domingo, la presidenta de la Comunidad de Madrid se mostró compungida por ese intento de ETA de hacerse con ciudades como Pamplona. Allí, en las elecciones municipales de 2023, EH Bildu obtuvo 20.000 votos más que el Partido Popular, relegado a la cuarta posición. El actual alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de EH Bildu, firmó por cierto en 1998 un manifiesto contra ETA tras el asesinato de Tomás Caballero. Ni con esas. En 2023, la presidenta regional del Partido Popular saltó con que "EH Bildu no son los herederos de ETA; es ETA". Este mismo lunes se ha publicado el Sociómetro del Gobierno vasco, según el cual el PNV obtendría el 36,3% de los votos en unas elecciones; EH Bildu, el 31,7%; el PSE-EE, el 13,6%; y el PP, el 8,4%.

Hace unos años, el exministro de Asuntos Exteriores del PP José Manuel García-Margallo contó una anécdota en La Sexta que explicaba el porqué de esa alusión constante a ETA: "Elecciones municipales de 2015, San Sebastián. Yo acudo a la presentación de la lista. Había muy poca gente y muy poca atención de los medios. Cuando salí, le dije a la máxima dirigente del partido en aquel momento: '¿Por qué no logramos penetrar en la sociedad?' Me dijo una frase tremenda: desde que no nos matan, no tenemos proyecto".