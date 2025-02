Ayuso, sobre las críticas por las muertes en las residencias: "Siempre las mismas mierdas"

"Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre con las mismas mierdas". De esta manera se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre las críticas de Más Madrid por el trato del jefe de Gabinete de la líder regional, Miguel Ángel Rodríguez, a las víctimas de las residencias durante la pandemia.

Ayuso se ha pronunciado así después de que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, censurase el comportamiento de Miguel Ángel Rodríguez tras poner en duda el testimonio de una hija cuya madre murió en una residencia madrileña y que el presentador Jordi Évole recogió en su último programa en La Sexta.

Bergerot ha acusado a Ayuso de hacer suya "cada mentira y cada bulo de su jefe de Gabinete". "Se han preocupado en cuestionar el testimonio de una hija que perdió a su madre, y eso no lo vamos a olvidar. No, señora Ayuso, no se iban a morir igual", ha dicho Bergerot desde su asiento en el Pleno del Parlamento madrileño.

Esta semana, el jefe de Gabinete de Ayuso tuvo que reconocer que había mentido después de asegurar que había "comprobado" que una de las mujeres víctimas entrevistadas por Évole "no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid". Tras la polémica suscitada por sus palabras, Miguel Ángel Rodríguez escribió, once horas después, un tuit en el que confirmaba que su primera afirmación no era verdad. "Pido disculpas por el error", dijo.

Desde la Comunidad de Madrid, después de que la oposición de Más Madrid y PSOE pidiera su dimisión, aseguran que el director de Gabinete "cometió un error y ha pedido disculpas". "No tiene más recorrido", defienden.