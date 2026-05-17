Calculadora de pactos en Andalucía: ¿qué alianzas pueden forjarse tras las elecciones?

No hubo mayoría absoluta. El PP de Juanma Moreno Bonilla ha ganado este domingo las elecciones en Andalucía pero se queda sin la mayoría absoluta que cosechó en la pasada legislatura. Una situación que le obliga, por tanto, a buscar socios para superar la investidura y revalidar su cargo.

La única opción pasa por Vox, que mejora en un escaño su representación con respecto a 2022 y que sería la llave de gobierno, como ya ha ocurrido en Extremadura, Aragón y presumiblemente en Castilla y León. El PP ha obtenido 53 escaños, dos por debajo de los 55 que brindan la mayoría absoluta. Vox, mientras, ha conseguido 15. La suma de ambos resultados da 68, trece por encima de la cifra de la mayoría.

Las izquierdas, aunque mejoran resultado, no tienen ninguna posibilidad de gobernar. El PSOE ha hecho mínimo histórico con María Jesús Montero como candidata. Su nuevo 'suelo' está en los 28 escaños. Por el contrario, Por Andalucía se mantiene en los cinco representantes y Adelante Andalucía protagoniza la gran sorpresa de la noche al cuadruplicar resultados: pasa de dos a ocho. Sin embargo, la suma de todos esos escaños se queda en 41 diputados, catorce menos de los necesarios para conseguir el gobierno andaluz.