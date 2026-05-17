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Antonio Maestre resume en dos frases la noche electoral en Andalucía y provoca multitud de reacciones
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Antonio Maestre resume en dos frases la noche electoral en Andalucía y provoca multitud de reacciones

Es una de las noticias de la noche. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Antonio Maestre en La Sexta XplicaLa Sexta

El periodista Antonio Maestre ha publicado uno de los resúmenes más compartidos de la noche electoral de Andalucía. Una de las grandes sorpresas de los comicios ha sido Adelante Andalucía, el partido anticapitalista y andalucista liderado por José Ignacio García, que ha pasado de tener dos diputados en el Parlamento autonómico a obtener ocho y a superar por tres a Por Andalucía, con el 95,30 % de los votos escrutados.

Precisamente en ese aspecto se ha centrado Maestre para resumir en dos frases: "Espectacular el resultado de Adelante Andalucía. Una muestra más de que la unidad por la unidad no sirve para nada".

Un usuario ha respondido a eso: "Justamente, la unidad hubiera dado un resultado histórico para la izquierda". Una afirmación que ha rechazado Maestre: "Nahuel, juntándose se ha perdido voto. Adelante Andalucía no ha necesitado unirse a nadie para doblar el resultado de PA".

"No sé dónde se puede ver la ironía"

Otra usuaria ha respondido: "No entiendo, ¿es ironía?". "No sé dónde se puede ver la ironía", ha respondido Maestre. 

Como informa EFE, con estos ocho diputados, el partido impulsado por Teresa Rodríguez cuando abandonó Podemos, se ha producido el sorpaso de Adelante a Por Andalucía, la coalición liderada por Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, y en la que se integró a última hora Podemos.

Este buen resultado supone para Adelante conseguir grupo parlamentario, cuyo umbral está en los cinco diputados, el resultado que volvería a tener Por Andalucía, que conservaría su grupo.

Seis más que en 2022

Los partidos a la izquierda del PSOE sumarían 13 diputados, seis más que los que consiguieron en las elecciones de 2022.

Antes de la campaña electoral, García, aunque era bien valorado en las encuestas, no llegaba al 20% de conocimiento ciudadano, algo que pudo cambiar con los dos debates televisados, que le sirvieron para darse a conocer.

Junto con sus 'camisetas protesta', las redes sociales han sido una de las principales armas del candidato de Adelante, quien, según sus colaboradores, ha obtenido un gran impacto en estos instrumentos de comunicación.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Subdirector de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó en El Día de Valladolid, en El País y en Los 40 como jefe de redes sociales. En El HuffPost ha ocupado varios cargos desde 2012, como responsable de fin de semana y jefe de Virales. Ha escrito una novela: 'Agua Pasada', con ediciones Maeva.

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