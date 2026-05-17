Marinaleda lo vuelve a hacer: la izquierda de Por Andalucía arrasa a toda la derecha en las elecciones andaluzas

En unas elecciones andaluzas dominadas una vez más por el Partido Popular, aunque sin conseguir la mayoría absoluta, Marinaleda ha vuelto a ser en parte esa aldea gala (aunque haya más), donde los habitantes van ahora a contracorriente. Mientras Adelante Andalucía sube mucho en la región, con 6 escaños más (de 2 a 8), y come terreno a Por Andalucía, que al menos mantiene 5 escaños y grupo parlamentario, en Marinaleda estos últimos siguen siendo el partido más votado con diferencia. El voto mayoritario a la izquierda ha sido siempre el denominador común en este municipio de la sierra sevillana.

Pero antes, veamos los resultados más recientes, recién salidos del "horno", para ver si la constante no varía, en un mapa andaluz que en los últimos años fue tornando de un rojo casi absoluto a un azul dominante.

Por Andalucía ha vuelto a ganar con claridad en Marinaleda con 911 votos, lo que representa el 57,33% del total, mejorando incluso en 0,13 puntos porcentuales los resultados registrados en 2022, cuando alcanzó el 57,20%. El segundo más votado, el PSOE-A, ha quedado lejos con 215 votos y un 13,53%, y en tercer lugar Adelante Andalucía con 170 votos y el 10,69% escrutado.

Marinaleda, bastión de la izquierda andaluza

Este municipio sevillano de 2.700 habitantes se ha convertido desde hace décadas en uno de los símbolos de la izquierda alternativa andaluza. Y precisamente desde allí, donde el cooperativismo y las decisiones colectivas forman parte de la vida cotidiana, creció la preocupación por la fragmentación de la izquierda ante las elecciones andaluzas que se acaban de celebrar.

El temor tenía nombres concretos: Por Andalucía y Adelante Andalucía han concurrido por separado a la izquierda del PSOE. La primera agrupa a Izquierda Unida, Sumar y Podemos bajo el liderazgo de Antonio Maíllo. La segunda, encabezada por José Ignacio García, mantiene el proyecto andalucista impulsado por Teresa Rodríguez.

Marinaleda mantiene vivo el modelo de Sánchez Gordillo



Desde la restauración democrática, Marinaleda ha estado gobernada por la Candidatura Unitaria de Trabajadores, primero bajo el histórico liderazgo de Juan Manuel Sánchez Gordillo, que presidió el Ayuntamiento 44 años (desde 1979 a 2023), y ahora con Sergio Gómez al frente del consistorio.

Jose Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda desde 1979 a 2023. Cover/Getty Images

El municipio sigue reivindicando un modelo económico y social alternativo basado en cooperativas agrícolas, participación vecinal y vivienda pública asequible. Gómez presume de poder ofrecer alquileres de viviendas por 15 euros mensuales y guardería por 12 euros al mes.

Andalucía sigue siendo una de las comunidades con mayores tasas de pobreza del país y, según recuerda el alcalde, cerca del 30% de la población andaluza está en riesgo de exclusión social.

La fragmentación de la izquierda, una constante histórica en Andalucía



Los expertos coinciden en que la división no es nueva. Según algunos politólogos, mientras el espacio conservador estuvo durante décadas prácticamente monopolizado por el PP, el bloque progresista alternativo siempre se repartió entre distintas sensibilidades: comunistas, andalucistas o ecosocialistas.

El problema es matemático y político a la vez. Ese espacio apenas representa entre el 10% y el 12% del electorado andaluz. Y dividirse puede hacer perder escaños en provincias clave como Sevilla, Cádiz o Málaga.

La principal diferencia entre Por Andalucía y Adelante Andalucía está precisamente en el componente identitario andaluz. Adelante Andalucía recoge parte de la tradición histórica del andalucismo político surgido alrededor del antiguo Partido Andalucista, especialmente fuerte en Cádiz y Sevilla.

La historia electoral de Marinaleda desde la llegada de la democracia

En las generales de 1977 en Marinaleda, el PSOE ya era claramente el partido más votado con 550 votos, muy por delante de UCD y del PCE. En 1979, según los resultados históricos disponibles, el voto siguió mostrando una fuerte preferencia por las opciones de izquierda.

En las generales de 2008, IU-LV-CA fue la fuerza más votada con 981 votos y 55,14%, seguida del PSOE con 556 y 31,25%. En municipales recientes, IU Podemos con Andalucía ganó en 2023 con 1.071 votos y 56,63%, mientras que Avanza Marinaleda-Matarredonda quedó segunda con 795 y 42,04%.

Como vemos, Marinaleda ha votado de forma muy consistente a la izquierda desde el inicio de la democracia, con el PSOE primero y después un dominio claro de IU y sus marcas sucesoras en las elecciones autonómicas andaluzas y municipales. En las autonómicas de 2022, la candidatura Por Andalucía ganó en el municipio con 826 votos y 57,2%, por delante del PP y del PSOE-A.