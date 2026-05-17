Cómo han votado las ciudades de Andalucía con más población migrante: la "prioridad nacional" de Vox araña sobre todo al PP

La inmigración ha sido uno de los grandes temas en campaña electoral y en las elecciones de Andalucía del 17M. La convocatoria llegó a la vez que Vox impulsaba en todo el territorio la narrativa de su "prioridad nacional". El candidato del partido de extrema derecha, Manuel Gavira, ha llegado a responsabilizar a la inmigración de la crisis de vivienda que azota a buena parte de la región. Por ello la pregunta es obligada: ¿cómo han votado los municipios con más porcentaje de población extranjera empadronada?

La inmigración, eso sí, no es un fenómeno uniforme en toda la comunidad. Buena parte de la provincia de Huelva, por ejemplo, registra el drama de muchos campamentos de temporeros, con una población flotante que puede llegar a picos de hasta 5.000 personas durante la campaña de frutos rojos. En Almería, el caso más conocido es de El Ejido. La gente que trabaja en el mar de plástico suele ser migrante procedente del norte de África.

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Pero también hay otros tipos de inmigración menos señalados por los ultras. Es el caso de Benahavís, por ejemplo, pueblo malagueño que levanta un exclusivo núcleo residencial sobre las colinas de la Serranía de Ronda conocido como La Zagaleta. Los vecinos de esta zona pagan el metro cuadrado de compraventa de inmuebles más caro de toda España, según diversos portales inmobiliarios. Y la mayoría de sus residentes son, también, inmigrantes: jubilados y blancos, eso sí.

Buena parte de la campaña y de la precampaña además han coincidido con el período que ha dispuesto el Gobierno para la regularización extraordinaria, proceso por el cual más de medio millón de personas podrán regularizar su situación administrativa en España. Sobre este fenómeno está surgiendo mucha desinformación: los migrantes regularizados no podrán votar en las elecciones generales o en las autonómicas, solo en las municipales y en casos concretos. Pero los bulos cunden y orientan el voto.

De El Ejido a Lepe: la "prioridad nacional" tiene techo

El Ejido es un municipio almeriense de 93.000 habitantes que en el 2000 fue el escenario de unos altercados violentos que tuvieron eco internacional. Desde entonces, este pueblo rodeado por el mar de plástico se ha convertido en un termómetro sociológico. Buena parte de la población ejidense que trabaja en los invernaderos son inmigrantes de origen magrebí. Y en 2018, en las elecciones andaluzas en las que Vox conseguiría por primera vez representación institucional, el partido ultra ganó las elecciones.

El PP recuperó la mayoría de las papeletas en las andaluzas de 2022, y en estas elecciones del 17 de mayo los populares han revalidado ese resultado. Eso sí, los populares caen más de seis puntos porcentuales mientras que Vox crece en casi cuatro. El 41% de los ejidenses han votado al PP mientras que el 31,48% lo ha hecho a Vox. Solo el 16,28% de los vecinos han apoyado al PSOE en estas elecciones andaluzas mientras que el siguiente partido en lograr respaldo popular es Se Acabó la Fiesta, con un 2,67%.

¿Y en Huelva? En pueblos como Lepe (casi 30.000 habitantes, uno de los municipios en donde se asientan esos campamentos de temporeros) Vox es de nuevo segunda fuerza y crece en seis puntos y medio porcentuales, mientras que el PP se desploma en ocho puntos. Mientras que los populares han sumado casi el 49% de las papeletas Vox habría obtenido el 23% de ellas. Mismo fenómeno que en El Ejido de Almería: Vox fagocita al PP, pero conoce su techo.

De Arboleas a Benahavís: los ricos también migran

Arboleas es otro pueblo de Almería con unos 4.000 habitantes. Su caso es distinto al de El Ejido, eso sí: la mayoría de la población migrante que reside en este municipio son jubilados británicos o europeos. Eso también es migración. Allí las elecciones andaluzas las han ganado los populares con el 45,27% de los votos seguidos del PSOE con el 24,76% y de Vox con el 20,50%. Los vecinos de Arboleas que sí tienen derecho a voto han dejado un parlamento muy similar al que será la cámara andaluza esta legislatuva.

Algo que sucede también en Benahavís. Por el momento no hay disponibles datos provisionales por mesas electorales y por lo tanto no se puede atinar cómo habrán votado los pocos vecinos españoles y con derecho a voto que residan en La Zagaleta... pero en el conjunto del pueblo el PP se ha llevado más de la mitad de las papeletas. El segundo en número de votos es Vox, con el 21%; seguido del PSOE, con el 13,4%.