Elecciones Andalucía 2026: quién ha ganado en las ciudades más ricas y más pobres

Hay grandes diferencias entre los municipios más pobres y más ricos

El municipio más pobre y el más rico de Andalucía se encuentran a 127 kilómetros de distancia. Es lo que separa a Benahavís (el más rico) de Benamargosa (el más pobre). Ambos pertenecen a la provincia de Málaga.

La renta bruta media de Benamargosa es de 13.831 euros por habitante, según los datos del INE, mientras que la renta de Benahavís es de 43.159 euros por habitante. Una brecha social que se deja notar también en las urnas.

Los electores de ambos municipios se han decantado por el PP de Juanma Moreno, aunque hay importantes diferencias a partir del segundo puesto, sobre todo si se pone el foco en partidos como Vox o Por Andalucía. Esto provoca que, al sumar los votos de las fuerzas de izquierdas y de derechas, la perspectiva cambie.

Algo similar ocurre si se comparan otros municipios de mayor y menor renta. Aunque el PP ha sido la opción favorita en muchos de ellos, los resultados de PSOE, Adelante Andalucía, Por Andalucía y Vox cambian de manera significativa.

Diferencia entre el municipio más rico y el más pobre

Empecemos por la comparación entre el municipio más rico y el más pobre. Sí, en los dos ha liderado el PP, pero merece la pena repasar lo que ha ocurrido con el resto de formaciones.

Estos han sido los resultados en Benamargosa, la localidad más pobre de Andalucía:

El PP ha sido el más votado con el 34,05%, mientras que el PSOE obtiene el segundo puesto con el 30,23%. Para encontrar a Vox hay que bajar al tercer puesto (13,78%), muy cerca de Por Andalucía (12,95%). Adelante Andalucía aparece en quinto lugar con el 5,31% de los votos.

Contando los cinco primeros partidos, la derecha consigue el 47,83% de los votos, mientras que la izquierda logra el 48,49%. Una victoria por la mínima, pero victoria al fin y al cabo.

En Benahavís sucede lo contrario. Se impone de manera clara la derecha:

El PP es el claro ganador con el 54,22% de los votos, mientras que Vox se hace con el segundo puesto con el 21,04%. El PSOE tiene la tercera posición con el 13,40%, mientras que Adelante Andalucía llega al cuarto lugar con el 4,08% de los votos. Por Andalucía sólo consigue el 2,34%, superada por SALF (3,15%).

La suma de derechas e izquierdas da lugar a un claro ganador: la derecha con el 78,41%.

¿Y el resto de localidades ricas y pobres?

Los municipios más pobres se encuentran, principalmente, en Málaga, Jaén y Granada. Después de Benamargosa, estas son las localidades con renta más baja y lo que han votado en estas elecciones:

Guardahortuna (Granada): vence el PSOE con el 47,00%, le siguen Por Andalucía (23,61%), PP (19,03%) y Vox (5,52%).

vence el PSOE con el 47,00%, le siguen Por Andalucía (23,61%), PP (19,03%) y Vox (5,52%). Colomera (Granada): vence el PP con el 43,01%, le siguen PSOE (40,25%), Vox (8,92%), Adelante Andalucía (3,08%) y SALF (1,94%).

vence el PP con el 43,01%, le siguen PSOE (40,25%), Vox (8,92%), Adelante Andalucía (3,08%) y SALF (1,94%). Montejícar (Granada): se impone el PSOE con el 44,08% de los votos, le siguen PP (32,45%), Por Andalucía (7,72%) y Vox (6,45%).

se impone el PSOE con el 44,08% de los votos, le siguen PP (32,45%), Por Andalucía (7,72%) y Vox (6,45%). Montizón (Jaén): gana el PP con el 41,63 %, le sigue el PSOE con el 39,48%, después vendrían Vox (14,23%) y Por Andalucía (2,15%).

gana el PP con el 41,63 %, le sigue el PSOE con el 39,48%, después vendrían Vox (14,23%) y Por Andalucía (2,15%). Noalejo (Jaén): en primer lugar se encuentra el PP con el 46,4%, después el PSOE con el 38,85%, luego vienen Vox (9,14%) y Por Andalucía (1,90%).

Las localidades andaluzas más ricas se encuentran, sobre todo, en Sevilla. Después de Benahavís, estas son las localidades con renta más alta y lo que han votado en estas elecciones:

Tomares (Sevilla): se impone el PP con el 52,75% de los votos, en segundo lugar está en el PSOE (17,48%) y después Adelante Andalucía (10,52%), Vox (9,33%) y Por Andalucía (5,57%).

se impone el PP con el 52,75% de los votos, en segundo lugar está en el PSOE (17,48%) y después Adelante Andalucía (10,52%), Vox (9,33%) y Por Andalucía (5,57%). Espartinas (Sevilla): victoria del PP con el 50,36% de los votos, le sigue el PSOE con el 16,18 %, y después Vox (12,00%), Adelante Andalucía (10,79%) y Por Andalucía (5,46%).

victoria del PP con el 50,36% de los votos, le sigue el PSOE con el 16,18 %, y después Vox (12,00%), Adelante Andalucía (10,79%) y Por Andalucía (5,46%). Bormujos (Sevilla): gana el PP con el 45,16 %, le sigue el PSOE (19,74%), Adelante Andalucía (13,25%), Vox (10,55%) y Por Andalucía (5,45%).

gana el PP con el 45,16 %, le sigue el PSOE (19,74%), Adelante Andalucía (13,25%), Vox (10,55%) y Por Andalucía (5,45%). Rincón de la Victoria (Málaga): vence el PP con el 47,11%, en segundo lugar está el PSOE (17,50%), y después Vox (12,76%), Adelante Andalucía (10,20%) y Por Andalucía (6,33%).

vence el PP con el 47,11%, en segundo lugar está el PSOE (17,50%), y después Vox (12,76%), Adelante Andalucía (10,20%) y Por Andalucía (6,33%). Valencina de la Concepción (Sevilla): gana el PP con el 45,86 % de los votos, después aparece el PSOE (20,56 %), Adelante Andalucía (12,29 %), Vox (9,55 %) y Por Andalucía (7,17 %).

Como se puede comprobar, en los municipios más ricos gana el PP, siempre seguido por el PSOE. En las localidades con menor renta, el PSOE vence en dos, aunque formaciones como Por Andalucía consiguen mejor resultado que en los municipios de mayor renta.