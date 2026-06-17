¿Cobras menos de 2.500 euros al mes? Si es así, no podrás comprarte una casa en estas 14 ciudades españolas

Una casa con los letreros de 'se vende' y 'se alquila'.

Comprar una vivienda de 100 metros cuadrados con ayuda de una hipoteca exige un salario familiar neto superior a los 2.500 euros mensuales en 14 ciudades españolas, según un informe publicado este miércoles por Accumin Intelligence, filial de tratamiento de datos e IA de la tasadora Tinsa, que analiza 60 ciudades españolas.

De todas ellas, la que exige un mayor nivel de ingresos para adquirir una vivienda es San Sebastián, con 5.074 euros mensuales, que es el doble que la media nacional y cuatro veces más que Zamora, la capital más accesible, con 1.279 euros mensuales.

El análisis, que toma como referencia el precio por metro cuadrado en cada ciudad, una superficie media de 100 m2, y una hipoteca tipo que cubra el 80 % del valor de la vivienda, con una cuota equivalente al 35 % del salario neto, revela que se necesita de media un sueldo neto mensual de 1.999 euros o unos 35.000 euros brutos anuales.

De esta forma, Zamora es la única ciudad entre las 60 analizadas donde una persona soltera y sin hijos que cobrase el salario mínimo interprofesional (unos 1.323 euros netos en doce pagas) podría comprar una casa considerando el límite del 35 % del sueldo para el pago de la hipoteca.

En el otro extremo, las 14 ciudades más caras, son, principalmente, capitales y áreas metropolitanas del País Vasco, Madrid y Cataluña, que concentran una elevada demanda debido a factores como la capitalidad administrativa y la creación de empleo.

Asimismo, el informe constata que en la costa mediterránea conviven dos realidades paralelas. Por un lado, ubicaciones que atraen a la demanda extranjera, como Marbella, Palma de Mallorca o Benidorm, con unos precios cuya evolución se desliga de la capacidad de compra de la población local. Y por otro lado, ciudades con menor demanda internacional y precios más accesibles, como Castellón (1.338 euros), Almería (1.727 euros) o Murcia (1.526 euros).

Por el contrario, las comunidades del interior peninsular concentran las ciudades más asequibles del estudio, como Zamora (1.279 euros); Lugo (1.322 euros); Ciudad Real (1.323 euros); y Palencia (1.339 euros), que componen el mapa de la "España accesible".