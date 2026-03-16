Confirmado por el BOE: el precio de la bombona de butano sube hasta casi su límite

No sólo sube en España el precio de la gasolina o de la luz. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado este martes un cambio en la bombona de butano. A partir de este martes, su precio subirá un 4,9%, hasta los 16,35 euros. Es su coste más alto desde julio del año pasado y la mayor subida de un mes para otro desde hace mucho tiempo. Cabe recordar, eso sí, que cada bombona llegó a tocar los 19,55 euros nada más iniciarse la invasión de Rusia a Ucrania. La revisión de ahora se produce en un contexto marcado por el encarecimiento de los costes energéticos y las tensiones en Oriente Medio.

El incremento de esta última revisión se debe al ascenso en los fletes (+16,6%) y las materias primas (+3,2%), junto con una leve apreciación del euro frente al dólar (+1,2%), han informado en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de la bombona de butano (mercado regulado) se revisa cada dos meses (bimestralmente). Concretamente, el tercer martes de los meses impares (enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre), por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Esa revisión, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones. Es decir, que la subida para los dos próximos meses se aproxima al límite máximo fijado.

Evolución del precio de la bombona de butano OCU

Alrededor de ocho millones de viviendas en España siguen haciendo uso de las bombonas de butano, la mayoría de ellas concentradas en zonas rurales o en regiones y comunidades autónomas con climas templados.

Anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso: desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25 %, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Cómo se calcula el precio de la bombona de butano

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado y su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

¿Qué determina el precio de la bombona de butano?

Coste de la materia prima (el propano y el butano)

El transporte (los fletes)

El tipo de cambio euro-dólar

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.