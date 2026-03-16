Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Confirmado por el BOE: el precio de la bombona de butano sube hasta casi su límite
Política
Política

Confirmado por el BOE: el precio de la bombona de butano sube hasta casi su límite

La revisión se produce en un contexto marcado por el encarecimiento de los costes energéticos y las tensiones en Oriente Medio.

Javier Escartín
Javier Escartín
Bombonas de butano
Bombonas de butanoEuropa Press via Getty Images

No sólo sube en España el precio de la gasolina o de la luz. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado este martes un cambio en la bombona de butano. A partir de este martes, su precio subirá un 4,9%, hasta los 16,35 euros. Es su coste más alto desde julio del año pasado y la mayor subida de un mes para otro desde hace mucho tiempo. Cabe recordar, eso sí, que cada bombona llegó a tocar los 19,55 euros nada más iniciarse la invasión de Rusia a Ucrania. La revisión de ahora se produce en un contexto marcado por el encarecimiento de los costes energéticos y las tensiones en Oriente Medio.

El incremento de esta última revisión se debe al ascenso en los fletes (+16,6%) y las materias primas (+3,2%), junto con una leve apreciación del euro frente al dólar (+1,2%), han informado en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de la bombona de butano (mercado regulado) se revisa cada dos meses (bimestralmente). Concretamente, el tercer martes de los meses impares (enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre), por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. 

Esa revisión, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones. Es decir, que la subida para los dos próximos meses se aproxima al límite máximo fijado. 

Evolución del precio de la bombona de butano
  Evolución del precio de la bombona de butanoOCU

Alrededor de ocho millones de viviendas en España siguen haciendo uso de las bombonas de butano, la mayoría de ellas concentradas en zonas rurales o en regiones y comunidades autónomas con climas templados.

Anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso: desde 2010 hasta 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25 %, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Cómo se calcula el precio de la bombona de butano

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos -la tradicional bombona de butano- no se encuentra liberalizado y su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

¿Qué determina el precio de la bombona de butano?

  • Coste de la materia prima (el propano y el butano)
  • El transporte (los fletes)
  • El tipo de cambio euro-dólar

El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos