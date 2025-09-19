Dos datos sobre la vivienda en España que te van a poner en máximos históricos de mala leche
Los datos son muchos, pero suelen ser engorrosos. Aunque casi todos suelen ser malos, hemos decidido darte dos que nos parecen clave para entender la situación en la que nos encontramos.
La crisis de vivienda parece algo insostenible en el tiempo y los dos datos que ha publicado este viernes el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana vuelven a demostrar que la situación- que ya pintaba bastante mal- es peor de lo que todos podíamos pensar.
La vivienda se encarece un 10,4%
El primero de ellos tiene que ver con lo que ha pasado con los precios en el segundo trimestre de 2025. Las cifras publicadas por el Gobierno registran un encarecimiento de la vivienda del 10,4%.
El precio más alto en 17 años
Por si te parece poco, el precio de la vivienda creció entre abril y junio un 3%, con respecto a los tres primeros meses del año. De hecho, ya encadena dos trimestres consecutivos en los que supera los 2.000 euros por metro cuadrado. En esta ocasión, Vivienda lo sitúa en los 2.093,5 euros por metro cuadrado, el mayor importe en los últimos 17 años.