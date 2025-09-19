Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Dos datos sobre la vivienda en España que te van a poner en máximos históricos de mala leche
Política

Política

Dos datos sobre la vivienda en España que te van a poner en máximos históricos de mala leche

Los datos son muchos, pero suelen ser engorrosos. Aunque casi todos suelen ser malos, hemos decidido darte dos que nos parecen clave para entender la situación en la que nos encontramos.

Sergio Coto
Sergio Coto
Manifestación por la crisis de vivienda en Madrid, el pasado 9 de febrero.Francesco Militello Mirto

La crisis de vivienda parece algo insostenible en el tiempo y los dos datos que ha publicado este viernes el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana vuelven a demostrar que la situación- que ya pintaba bastante mal- es peor de lo que todos podíamos pensar.

La vivienda se encarece un 10,4%

El primero de ellos tiene que ver con lo que ha pasado con los precios en el segundo trimestre de 2025. Las cifras publicadas por el Gobierno registran un encarecimiento de la vivienda del 10,4%.

El precio más alto en 17 años

Por si te parece poco, el precio de la vivienda creció entre abril y junio un 3%, con respecto a los tres primeros meses del año. De hecho, ya encadena dos trimestres consecutivos en los que supera los 2.000 euros por metro cuadrado. En esta ocasión, Vivienda lo sitúa en los 2.093,5 euros por metro cuadrado, el mayor importe en los últimos 17 años.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 