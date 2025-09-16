El Ayuntamiento de Cercedilla estudia "medidas legales" contra Irene Montero e Ione Belarra por las protestas en La Vuelta

El Ayuntamiento de Cercedilla, en manos de una coalición entre Grupo Independiente de Cercedilla, PSOE y Más Madrid, estudia tomar "medidas legales" contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada de la formación Irene Montero por su participación en las protestas propalestinas en el municipio durante el transcurso de una etapa de La Vuelta a España. Según el Consistorio, ambas representantes de Podemos, "con algunos miembros de ese mismo partido, interrumpieron la etapa con actos irresponsables que pusieron en riesgo a ciclistas, equipos y vecinos, poniendo en grave peligro la seguridad de todos".

En redes sociales, Más Madrid Cercedilla, que gobierna en coalición con el PSOE, ha publicado un comunicado en el que "exige al alcalde" una "rectificación inmediata" y ha asegurado que la amenaza de acciones legales "no corresponde con la posición del partido en el municipio". "Se trata de una iniciativa unilateral del alcalde y un texto que en ningún momento ha sido acordado con Más Madrid Cercedilla", han aclarado.

En una rueda de prensa desde el Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, una de las señaladas, ha denunciado que el PSOE diga "una cosa y haga la contraria". "El Ayuntamiento de Cercedilla, de PSOE y Más Madrid, ha anunciado acciones legales contra los y las manifestantes que logramos desviar La Vuelta ciclista el sábado. Lo único que pido es un poquito de coherencia con un tema que es muy grave y dejen de hacer electoralismo", ha dicho Belarra, quien ha lamentado también que el Ejecutivo de Pedro Sánchez todavía no haya aplicado el embargo de armas a Israel.

En redes sociales, el exsecretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha hecho eco de la noticia. "Menos mal que Pedro Sánchez apoya las protestas por Gaza...", ha escrito. También se ha pronunciado la eurodiputada de Podemos Isa Serra, quien considera el comunicado una "tremenda forma de retratarse".

El pasado sábado, Ione Belarra e Irene Montero participaron en una concentración en Cercedilla que obligó a realizar un pequeño recorte en el recorrido de la vigésima etapa de La Vuelta, que se disputaba entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo.