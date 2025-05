El Congreso aprueba una PNL del PSOE para fortalecer la educación digital y luchar contra la desinformación en jóvenes

La Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados, con los votos en contra de Vox y la abstención del Partido Popular, ha dado luz verde a una iniciativa del PSOE para fortalecer la educación digital y luchar contra la desinformación entre los jóvenes.

Así lo ha trasladado el pasado martes en un comunicado donde ha celebrado la aprobación de su propuesta para "hacer un cordón sanitario a la mentira" y luchar contra la desinformación entre la juventud.

"La sobreactuación racista y negacionista de algunos grupos políticos no es más que el caballo de Troya para cargarse la democracia desde dentro. Más que salvadores de la patria, son termitas que quieren carcomerla para que los que realmente mandan hagan negocio. Va mucho más allá de que haya un gobierno progresista, que les molesta y 'si pueden hacer, hacen' y 'si pueden desinformar, desinforman'", ha señalado el portavoz socialista de Juventud y diputado por Valencia, Víctor Camino.

En este sentido, ha reclamado "un gran acuerdo" entre las formaciones que "quieren que España avance" y "hacer un cordón sanitario a la mentira". "Esta iniciativa es una vacuna contra la desinformación", ha añadido en referencia a la proposición no de ley (PNL), que se centra en la "alfabetización" de los jóvenes en el entorno digital.

Un nuevo entorno digital al que se ha referido como causante de "más beneficios que desventajas, pero que necesita ser democratizado y regulado". Con ello, la formación ha indicado que la PNL propone ampliar el Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo, a través del programa Código Escuela 4.0, integrando módulos específicos; así como fortalecer y desarrollar nuevas fases en las campañas de sensibilización sobre desinformación

Además de impulsar la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros para la infancia y la adolescencia; reforzar la interlocución con las principales plataformas de redes sociales para el desarrollo de algoritmos más eficaces en la detección y la limitación de la desinformación; y continuar desarrollando mecanismos regulatorios para garantizar que las plataformas cumplan con sus obligaciones de verificación.

"Estamos rodeados de bulos. La desinformación nos afecta, es el principal reto que afecta a la democracia y al bienestar de las sociedades. Su objetivo es enfadar e inflamar a la sociedad para transformar la percepción, para distorsionar una realidad que no les gusta, no les conviene o no les genera beneficios, en especial económicos", ha sentenciado el portavoz.