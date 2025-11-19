El Congreso aprueba por unanimidad el decreto para financiar la ley ELA 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) saluda al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy durante el pleno del Congreso de este miércoles.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles por unanimidad el real decreto para financiar las medidas de la ley ELA, con el objetivo de que las personas en fase avanzada de esta enfermedad puedan recibir una ayuda de hasta 10.000 euros al mes, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios.

La iniciativa ha sido adelante con 346 votos a favor y ninguno en contra. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sido quien ha pedido el voto a favor, pues según ha defendido, todos los grupos parlamentarios se encuentran de acuerdo "en lo esencial" para que las personas afectadas puedan "por fin (...) contar con una protección y un acompañamiento por parte de los poderes públicos".

-Noticia en ampliación-