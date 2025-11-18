El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 212.026 millones para 2026: ¿eso qué significa?

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un techo de gasto récord para el año 2026: 212.026 millones. Esta cifra es un 8,5% más que el presentado en 2025, aunque no llegó a aprobarse en el Congreso de los Diputados por la negativa de Junts.

¿Qué es el techo de gasto y qué significa? La cifra es el tope para el gasto no financiero que las administraciones públicas pueden asumir en un período determinado. Es decir, indica hasta dónde pueden gastar. Y es un paso fundamenta para confeccionar y aprobar, posteriormente, los Presupuestos Generales del Estado.

Con el techo de gasto, el Gobierno pone como objetivo la estabilidad presupuestaria, es decir; que las cuentas supongan un equilibrio entre ingresos y gastos o superávit. Se entiende que esa estabilidad presupuestaria se alcanza cuando las Administraciones Públicas (AAPP) no incurren en déficit estructural.

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes la senda de estabilidad 2026-2028, que establece una reducción del déficit público al 2,1 % del PIB en 2026, el 1,8 % del PIB en 2027 y el 1,6 % del PIB en 2028, las mismas metas del plan fiscal estructural.

¿Y ahora qué pasa? Aprobado por el Consejo de Ministros, el acuerdo se remite a las Cortes. Y, una vez debatido, la senda de estabilidad tiene que ser aprobada por mayoría simple, tanto en el Congreso como en el Senado. Si el Senado no lo aprueba, el Congreso no puede levantar ese veto y el Gobierno tiene el plazo máximo de un mes para presentar una nueva senda, que tiene que someterse al mismo procedimiento ya descrito. Cabe recordar, por último, que si no hay senda de déficit no puede haber presupuestos.