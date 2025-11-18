Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 212.026 millones para 2026: ¿eso qué significa?
La cifra es el tope para el gasto no financiero que las administraciones públicas pueden asumir en un período determinado.

Javier Escartín
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús MonteroEuropa Press via Getty Images

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un techo de gasto récord para el año 2026: 212.026 millones. Esta cifra es un 8,5% más que el presentado en 2025, aunque no llegó a aprobarse en el Congreso de los Diputados por la negativa de Junts.

¿Qué es el techo de gasto y qué significa? La cifra es el tope para el gasto no financiero que las administraciones públicas pueden asumir en un período determinado. Es decir, indica hasta dónde pueden gastar. Y es un paso fundamenta para confeccionar y aprobar, posteriormente, los Presupuestos Generales del Estado. 

Con el techo de gasto, el Gobierno pone como objetivo la estabilidad presupuestaria, es decir; que las cuentas supongan un equilibrio entre ingresos y gastos o superávit. Se entiende que esa estabilidad presupuestaria se alcanza cuando las Administraciones Públicas (AAPP) no incurren en déficit estructural.

El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes la senda de estabilidad 2026-2028, que establece una reducción del déficit público al 2,1 % del PIB en 2026, el 1,8 % del PIB en 2027 y el 1,6 % del PIB en 2028, las mismas metas del plan fiscal estructural.

¿Y ahora qué pasa? Aprobado por el Consejo de Ministros, el acuerdo se remite a las Cortes. Y, una vez debatido, la senda de estabilidad tiene que ser aprobada por mayoría simple, tanto en el Congreso como en el Senado. Si el Senado no lo aprueba, el Congreso no puede levantar ese veto y el Gobierno tiene el plazo máximo de un mes para presentar una nueva senda, que tiene que someterse al mismo procedimiento ya descrito. Cabe recordar, por último, que si no hay senda de déficit no puede haber presupuestos. 

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 