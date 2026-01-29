Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El PP usa su mayoría en el Senado para citar a Paco Salazar con el objetivo de dañar a Pilar Alegría a tres días de las elecciones en Aragón
Le preguntarán "si comparte la misma visión del feminismo de Pilar Alegría y cómo la exministra intentó ayudarle cuando el escándalo de acoso sexual salió a la luz".

El PP ha anunciado este jueves que obligará a comparecer al exdirigente socialista Paco Salazar en la Comisión de Investigación del Caso Koldo en el Senado el próximo jueves 5 de febrero. Ni el citado ni la fecha son casualidad: los populares quieren dañar a la candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, haciendo hablar al "amigo" de la exportavoz del Gobierno acusado de agresiones sexuales a diferentes trabajadoras de Ferraz. Además, su comparecencia será a sólo tres días de que los aragoneses voten en las elecciones adelantadas que Jorge Azcón fijó para este 8 de febrero.

Según fuentes del PP, Salazar está citado para que rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo, "ya que era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE". 

"El sanchismo es machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder. Y uno de los máximos exponentes de ello es Paco Salazar. El propio Sánchez, en su libro Manual de Resistencia, reconoce que solo Ábalos, Cerdán y Salazar sabían el número exacto de avales de sus primarias. Además, cuando la gestora del PSOE pidió explicaciones por la financiación de sus primarias, Sánchez les remitió a Cerdán, Salazar o Perelló. Todos ellos muy feministas, muy socialistas y muy implicados en la corrupción.

Paco Salazar era uno de los hombres de Sánchez y, como Ábalos, su situación privilegiada para tener comportamientos intolerables con mujeres de su entorno profesional para que le mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones, tal y como han señalado las denunciantes", dicen estas fuentes.

De hecho, el mismo PP adelanta el objetivo que persigue citando a Salazar, puesto que le preguntarán "si comparte la misma visión del feminismo que Pilar Alegría y cómo la exministra intentó ayudarle cuando el escándalo de acoso sexual salió a la luz". 

"Qué conversó con Pilar Alegría, quién solicitó esa comida a quién, cuándo y donde ha habido otras reuniones entre Salazar y Alegría, si lo pidió Sánchez o le reportó al presidente. Son preguntas que se hacen los españoles y que Paco Salazar podría aprovechar su comparecencia en la Comisión Koldo para responder. Ya que Pilar Alegría ha querido ocultar este escándalo de todas las maneras, podremos escuchar la versión de Paco Salazar. Los aragoneses tiene derecho a conocer la verdad de este escándalo antes de ir a votar", dice el PP.

Además de Salazar, los populares también han citado a la aragonesa Susana Sumelzo por las supuestas irregularidades en la concesión de contratos de obra pública a su familia, concretamente a la empresa Forestalia. "Una persona de extrema confianza del presidente del Gobierno al que acompañó a su llegada al partido y que ahora está salpicada por la corrupción del sanchismo. Una más", dicen en Génova. 

