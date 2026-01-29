Xabier Fortes da su opinión sobre la cancelación de las jornadas 'La guerra que todos perdimos' y provoca múltiples reacciones de sorpresa

El periodista Xabier Fortes, presentador en TVE de La Noche en 24 horas, ha provocado multitud de reacciones tras dar su opinión sobre el aplazamiento al próximo otoño de las jornadas '1936: ¿La guerra que todos perdimos?'.

Todo ello después de una enorme polémica surgida después de que David Uclés, escritor ganador del Premio Nadal 2026 y autor del libro superventas La Península de las casas vacías, anunciase que no acudiría al acto, coordinado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, pese a haber confirmado anteriormente su presencia.

Uclés afirmó que su renuncia no se debe al cartel en sí, que también ha provocado polémica, sino a la presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) y del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Ahora, los actos se han pospuesto con el objetivo de "rearmar" el programa. Según los autores, el aplazamiento se debe a posibles manifestaciones de "grupos de ultraizquierda" y a "presiones" de Podemos.

Sobre Uclés: "Tono lastimero e infantil"

Pérez-Reverte y Vigorra han asegurado que Uclés no avisó a la organización su renuncia y añaden que conocía "perfectamente desde hacía meses el programa de las jornadas". Además, acusan a Podemos y "sus medios afines" de realizar "coacciones públicas y privadas, con llamadas telefónicas a muchos de los intervinientes para que no asistieran a Sevilla".

"Anunció en las redes sociales, en un tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia, su renuncia a participar debido a la presencia de Aznar y Espinosa de los Monteros. Su sorprendente anuncio, como si estuviera concertado de antemano, abrió lugar inmediatamente a una serie de intensas presiones personales desde el partido Podemos y sus medios políticos afines de extrema izquierda, en una desagradable campaña ejercida en las redes sociales y otros ámbitos", explican en el comunicado.

"Ejemplo del grado de fanatismo al que hemos llegado"

Tras todo ello, Xabier Fortes se ha lamentado por el anuncio de la cancelación de las jornadas": "No soy historiador pero sí me apasiona la Historia desde niño. Todas las semanas abrimos una ventana a nuestro pasado en @Lanoche_24h con @CasanovaHistory. Se puede estar de acuerdo con el título de unas jornadas o no, acudir o no, criticarlas o no, estar de acuerdo con los ponentes o no. Lo que es intolerable es que se anulen o aplacen por coacciones".

"Creo que es el perfecto ejemplo del grado de fanatismo al que hemos llegado. Que las jornadas Letras en Sevilla sobre la guerra civil se celebren es imprescindible. Mi apoyo", ha dejado claro Fortes.